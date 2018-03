Dansk producer om mistet Oscar: "Jeg har hele tiden følt, at vi har vundet"

Nattens Oscar-fest blev en skuffelse for dem, der havde håbet på danske statuetter.

Først blev den dansk-syriske dokumentarfilm, »Last Men in Aleppo« forbigået, da priserne i kategorien Bedste Dokumentarfilm blev uddelt kort før klokken 03.00. I stedet vandt »Icarus«, der handler om doping blandt russiske atleter.

Dernæst vandt den chilienske film, »En fantastisk kvinde« prisen som Årets Udenlandske film foran svenske »The Square«, der havde danske Claes Bang i i hovedrollen. Og i kategorien for filmfotografering vandt Roger Deakins foran Dan Laustsen, der repræsenterede filmen »Shape of Water«.

Søren Steen Jespersen, der har produceret »Last men in Aleppo« understreger dog, at nomineringen er »et enormt skulderklap for hele holdet«,

»Jeg har hele tiden følt at vi allerede vandt, da vi blev nomineret, og sådan har jeg det stadig. Vores film er et stærkt vidnesbyrd om krigens grusomhed med eller uden en Oscar,« udtaler Søren Steen Jespersen, der deltager i Oscar-filmen sammen med filmens syriske instruktør Feras Fayyad.

»Last men in Aleppo« har modtaget 18 priser. I januar fik filmen TV-Prisen 2018 for bedste dokumentar. Tidligere har den fået en hovedpris under Sundance-filmfestivalen i USA. De sidste fem år har tre danske dokumentarfilm været nomineret til en Oscar.

