Dansk Kvindesamfund overrasker med amatørpornofilm

Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og striptease-optagelser af kærester på internettet, medmindre disse udtrykkeligt har givet tilladelse til delingen. Det lærte flere end 1.000 teenagere på den hårde måde, da politiet tidligere på året iværksatte den såkaldte umbrella-operation, hvor unge blev retsforfulgt for ulovligt at have delt en sexvideo.

Men nettet er fortsat fuld af billeder og filmoptagelser af kvinder, der ufrivilligt lægger krop til såkaldt »hævnporno«, der mod deres vilje er blevet lagt på pornosites.

Derfor har Dansk Kvindesamfund i samarbejde med pornositesene YouPorn, Pornhub og Redtube taget det usædvanlige initiativ selv at indspille en hævnpornofilm.

Filmen, der har titlen »Ex-girlfriend doesn’t know that I shared this!« (Min eks ved ikke, at jeg har delt dette, red.), kan ses her og ligner en almindelig amatørfilm, hvor en ung kvinde af kæresten bliver overtalt til at tage tøjet af foran hans kamera. Filmen kan også ses på Dansk Kvindesamfunds Facebook-side:

»Jeg kan ikke lide, at du optager det. Jeg er bange for, at nogen kommer til at se det,« siger kvinden, men tager alligevel sin bluse af.

Den anonyme mand bag kameraet driller hende venskabeligt med en kommentar om hendes »gode røv«, og tilsyneladende er kvinden ved at overgive sig til kameraet.

Udskamning

Pludselig henvender den anonyme kvinde sig dog direkte til kameraet (og til videoens publikum):

»Hvad fanden tror du, du laver? Du ved godt, at det her er hævnporno? Du så jo titlen på videoen, og du hørte min kæreste sige, at ingen kommer til at se det her,« siger den vrede kvinde.

Hun fortsætter udskamningen af tilskueren:

»Du ved, at jeg er et menneske? At jeg har følelser. Kan du forestille dig, hvad ofre for hævnporno går igennem hver eneste dag?« spørger kvinden og opremser mulige konsekvenser for ofrene for hævnporno som angst, depression og selvmord.

»Uacceptabelt«

Videoen, der også kan ses på Dansk Kvindesamfunds facebookside, er ikke videre seksuelt stimulerende at kigge på, og dette er da heller ikke hensigten. Den er produceret af Gorilla Media, der har specialiseret sig i såkaldt guerillamarketing og digital storytelling, og er lavet med henblik på at blive lagt på det virkelige pornosite YouPorn, der har budt kampagnen velkommen.

»Vi er glade for at støtte #AskFirst-kampagnen med Dansk Kvindesamfund, fordi hævnporno ikke bare er livstruende, men helt uacceptabelt. Vi (...) er stolte over at fortælle om vores holdning til dette problem, og da vi fik mulighed for at være en del af kampagnen, vidste vi, at dette ville være et perfekt match,« forklarer YouPorns vicedirektør, Charlie Hughes, til reklamebranchesitet AdWeek.

YouPorn har oprettet en særlig side, hvor ofre og brugere kan advare mod og hurtigt få fjernet virkelige hævnpornovideoer.

På Dansk Kvindesamfunds eget site har organisationen tidligere taget afstand til porno, hvis det er den slags, »hvor kvinder bliver fremstillet som objekter, hvis eneste eksistensformål er at behage manden.«

Ifølge næstforkvinde Signe Vahlun har Dansk Kvindesamfund efter et års erfaringer med en anden kampagne mod internetchikane, fundet ud af, at det er meget svært at nå ud til dem, der krænker.

»Hvis vi skal have fat i dem, er vi nødt til at finde dem der, hvor billeder og film deles, og det gør de jo blandt andet på pornosider,« siger Signe Vahlun.

Næstforkvinden anerkender, at mænd, der ser hævnporno, typisk er ligeglade med konsekvenserne for ofrene, og derfor vil trække på skuldrene af kampagnevideoen.

»Der er en hardcoregruppe som af ond vilje deler for at dele, og dette kommer vi ikke til at rykke en dyt ved. Men jeg tror på, at der er en gruppe, som ikke er klar over, hvad det er, de gør. De ved ikke, at det er ulovligt, og de ved ikke, hvor hårdt det rammer ofrene. Det viser umbrella-sagen, og det ved jeg fra de gange, jeg har holdt foredrag i 9. klasser om billeddeling. Alle har modtaget billeder, men ikke alle er klar over følgerne ved deling,« forklarer Signe Vahlun.

Ifølge Dansk Kvindesamfunds officielle holdning til porno forholder I jer kritisk til porno, der gør kvinder til objekter. Risikerer I ikke at blive misforståede, når I samarbejder med og dermed legitimerer et site, der distribuerer porno?

»Muligvis, men dette er så alvorlig en sag, at vi er nødt til at tage drastiske værktøjer i brug, og derfor indgår vi så i dette samarbejde.Jeg fastholder selvfølgelig, at der laves porno, der skildrer kvinder på en forkert måde. Der er unge, der får et forkert billede af seksuallivet på grund af porno,« siger Signe Vahlun.

På Dansk Kvindesamfunds hjemmeside, påpeges det, at der også findes »feministisk« porno, som sætter fokus på »reel nydelse«, hvor der er ordentlige arbejdsforhold for skuespillerne, og som ikke viser sex på en stereotyp måde.

I skriver feministisk porno kan være en fin inspirationskilde til sexlivet. Har I nogensinde overvejet at lave rigtig porno?

»Nej, det har vi virkelig ikke. Det vil vi overlade til andre,« siger Signe Vahlun.