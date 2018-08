Dansk films største lem fylder 50

Der var engang, da komikeren, skuespilleren og manuskriptforfatteren Casper Christensen, som i dag fylder 50, endnu ikke var blevet del af Klovn-duoen Casper og Frank, men i stedet var landskendt for sine studieværtsopgaver i DRs stort anlagte underholdningsshow, som for eksempel »Husk Lige Tandbørsten« fra 1995.

I dag forekommer det mig, at Casper Christensens daværende småhysteriske studieværtsimage ikke bare indvarslede en ny stil i DRs underholdningsafdeling, hvor studieværter tidligere havde været mere straight og overlod det til gæsterne at få opmærksomheden, men i det hele taget var et tidligt tegn på tidsperiodens nye form for humor, der må have virket indforstået og absurd for en ældre generation.

De ældre kaldte de yngre for den »ironiske generation«, hvilket var en dårlig betegnelse, for ironi har selvsagt eksisteret siden de gamle grækere. Men Casper Christensen kunne noget, der var sjovt og mærkeligt, og i shows som »Casper & Mandrilaftalen« (1999) blev der hele tiden skruet op og op for dette særlige noget, godt hjulpet på vej af en sproglig opfindsomhed på et nærmest vulkanisk niveau.

Sketchshowet »Casper & Mandrilaftalen« var bygget op om Casper som fast småcrazy vært, der tog imod diverse gæster, spillet af Lars Hjortshøj, Frank Hvam og Lasse Rimmer og lang VIP-liste af andre komikere.

I showet kunne man møde - og jeg citerer fra en omfangsrig liste på Wikipedia - voldtægtsmanden og tæppefolderen Broder Salsa, temperaturforskeren Otis Mallebrok, der »dagligt gennem de sidste 14 år foretaget temperaturmålinger på Jes Dorph-Petersen, og har kunnet konstatere, at han har en højere kropstemperatur end normalt, nemlig 80°C«, eller Liller Dressine Pee-Pee, der »er i stand til at få en dåse med mintgele til at lette blot ved dans og lydeffekter«.

Trods den kroniske lattermildhed som Mandrilshowet fremkaldte, udgjorde det en slags parentes i Casper Christensens karriere, idet den absurdistiske legestue qua sin form måtte forblive et kultfænomen.

Et første skridt mod større folkelig bredde var showet »Langt fra Las Vegas«, en TV-komedieserie om hverdagslivet på en radiostation. Forbilledet var amerikanske sitcoms, en ganske specifik genre som dansk TV har haft svært ved at få hold på med undtagelser som »Huset på Christianshavn«.

Her lykkedes det takket være nogle skarpt definerede karakterer, der endeløst varierede deres respektive menneskelige svagheder ganske som i de amerikanske forbilleder. Det helt store gennembrud ramte Casper Christensen dog først med TV-serien »Klovn«, der netop er vendt tilbage med en syvende sæson efter ni års pause.

Selv om Frank Hvam er omdrejningspunktet i seriens handling som den forhundsede og socialt klodsede Frank, har Casper den vigtige rolle som hans feje, forfængelige trussetyv af en ven - en selvudlevering, hvis lige aldrig er set før eller siden i dansk film og TV. Selv om »Klovns« humor er mere tilgængelig end Mandrilaftalen, er den til gengæld grænseoverskridende.

På plakaten for Klovn-filmen ser man Casper Christensens lem, og i et interview med Ekstra Bladet forklarede komikeren om de æstetiske overvejelser der lå bag, og tilføjede:

»Det er da fedt, at hele Danmark har konkluderet, at den er stor.«

Der findes danskere, der ikke kan tåle at se Franks og Caspers pinagtigheder i Klovn, men de er ret få. Da makkerparret lavede den første spillefilm med udgangspunkt i Klovn-universet, blev den set af over en fjerdedel af landets befolkning. Det er publikumstal, der tangerer de gamle »Olsen-banden«-film.

Casper Christensen har også leveret fiaskoer, såsom den umorsomme svindlerkomedie »Player« og den morsomme, men publikumssvigtede »Dan-Dream« om den uheldsramte danske elbil, men han er altid vendt succesfuld tilbage i kraft af sin robuste fornemmelse for at ramme tidens latterknap.