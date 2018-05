Dansk Danseteater er i absolut topform

Det var Dansk Danseteaters netop afgåede leder, Tim Rushton, der sidste år lancerede det koreografiske udviklingsprojekt Generator. Et flerårigt projekt,

der har til formål at give tre koreograftalenter mulighed for at udvikle deres kunstneriske idéer og individuelle stil, og som glædeligvis fortsætter under

Pontus Lidbergs ledelse af kompagniet.

Her i anden sæson er det samme koreograf-trekløver som sidste år, der har kreeret Generator-programmets tre nye, velfungerende og vidt forskellige

værker. Edhem Jesenkovic indleder med den stramt formede og bevægende trio ”Do you like it?”, hvis titel stiller spørgsmål til både det fysiske og mentale sted,

man er i livet. Men Jesenkovic, der kom til Skandinavien som flygtning fra Bosnien-Hercegovina, stiller også spørgsmål til, hvor ”hjem” egentlig er, når man hele tiden er på vej. Og med raffineret lyssætning, der skaber rum i rummet, kredser den ækvilibristiske dans også fint om fællesskab og individualitet, tryghed og desperation.

Sebastian Kloborg fortsætter i trioen ”Outpost” sin gestiske og teatrale stil fra sidste år med reallyde og lysdesign som vigtige og humoristiske medspillere. I den lidt for lange koreografi oplever man nu tre dukkelignende dansere, der søger væk fra et totalitært og bureaukratisk univers, som også kan ses som et billede på indestængte følelser. Bragende godt slutter programmet med Alessandro Sousa Pereiras ”Kejser”, hvor man oplever, hvordan tre magtfulde, solbeskinnede powermænd mister

grebet om magten og afslører al deres sårbarhed. Og som så ofte før er der en utrolig intens bevægelseskvalitet i Sousa Pereiras flydende og organiske

koreografiske sprog.

De i alt ni medvirkende dansere viser, at Dansk Danseteater er et kompagni i absolut topform. Og ligesom sidste år præsenterer Generator gedigne, let

tilgængelige og vedkommende koreografier.

Hvem: Dansk Danseteater i koreografier af Edhem Jesenkovic, Sebastian

Kloborg og Alessandro Sousa Pereira. Lys: Raphael Frisenvænge Solholm.

Hvor: Takkelloftet, Operaen, sidste dag 2. juni.