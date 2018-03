Dansk balletmester fyret for upassende opførsel

Den danske balletdanser Kenneth Greve er blevet frataget ansvaret for posten som balletmester på Finlands Nationale Opera og Ballet i Helsinki. Finlands Nationale Opera og Ballet oplyser i en pressemeddelelse, at årsagen er »upassende opførsel« over for ballettens dansere. Fyringen kommer efter flere klager fra danserne over den 49-årige danskers opførsel, der ifølge pressemeddelelsen har været »upassende« i relation til »sprogbrug omkring dansernes udseende og ting, der vedrører privatlivet«.

»Vi har diskuteret situationen åbent i organisationen. For arbejdsmiljøets skyld, har vi derfor valgt denne løsning, og det er en beslutning mellem mig og Kenneth Greve,« siger direktør for balletten, Gita Kadamba.

Ifølge avisen Helsinki Sanomat er forholdet mellem Kenneth Greve og danserne blevet belastet af, det de betegner som »mobning, manipulation, betragtninger og seksuel chikane«. Blandt andet skulle Greve have stillet nærgående spørgsmål under medarbejdersamtaler om alt fra seksuel orientering, relationer, menstruation og stofmisbrug. Han har instrueret dansere ved hjælp af upassende berøringer og er kommet med kommentarer om dansernes udseende. Det fortæller syv anonyme dansere til Helsingin Sanomat. Flere af dem arbejder ikke længere på den nationale ballet.

Ifølge avisen er Kenneth Greve flere gange tidligere blevet gjort opmærksom på sin adfærd og har to gange bedt dansernes om undskyldning, uden at hans kritiserede adfærd dermed er ophørt.

Ifølge danserne, er Kenneth Greves stilling blevet beskyttet af operaens ledelse på grund af gode anmeldelser og høje billetindtægter. Ifølge dansernes talsmand Jouka Valkama er ballettens ansatte tilfredse med »håndteringen af situationen«, og danserne håber fortsat at de vil kunne fortsætte afviklingen af ballettens program som planlagt.

Kenneth Greve anerkender i pressemeddelelsen, at han har opført sig upassende.

»Jeg er ekstremt ked af det. Jeg er passioneret omkring mit arbejde, og jeg anerkender, at jeg har overskredet grænserne for min lederrolle. Jeg håber, at I vil tilgive mig. Jeg håber, at dette ikke vil skade omdømmet og fremtiden for den nationale ballet i Finland,« siger Kenneth Greve i pressemeddelsen.

Kenneth Greve er 49 år gammel og har tidligere danset ballet ved New York City Ballet. Han har været ansat på Nationalbaletten siden 2007, og vil blive afløst af Madeleine Onne, når Greves ansættelsesperiode afsluttes formelt til juni. Berlingske har tirsdag forgæves forsøgt at indhente kommentar fra Kenneth Greve.