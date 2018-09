Rasmus Glenthøj synes, at fortællinger om danmarkshistorien er for pæne og præget af konsensus. I virkeligheden er vor historie konfliktfuld, og i hans nye bog »Konfliktzonen Danmark« gives der eksempler på opgør og uenigheder om historien. Berlingske har spurgt Rasmus Glenthøj, hvorfor det er så vigtigt at være uenig om vor historie.