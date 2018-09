Da jeg var i færd med at betale, overhørte jeg to yngre, blodfattige kvinder tale om, at veganer-foie-gras faktisk er en ting. Og så kom det

Katherine Diez

Den anden dag slog jeg et smut forbi Torvehallerne, som jeg så ofte gør, når jeg trænger til at affyre et flamberet kanonslag i sanseorganerne. Der er jo noget for enhver gastroseksuels fetichisme. Alt fra kinesisk te og persiske krydderier til dansk smørrebrød og amerikansk kaffekultur.

Og så kom det. Det fordømmende blik, en benediktinernonne ville sende en katolsk skolepige, der lige har opdaget, hvad hendes klitoris kan bruges til.

Men herligst af alt er den frankofile markedsstemning med boulangeriet og vinhandleren og – selvfølgelig – la boucherie. Slagteren. Prøv at tage ordet i Deres mund, og smag på den etymologiske sammenhæng. I disse profane tider er det næsten, så hårene rejser sig.

I biksen bag det svulmende kvantum af paradisiske godter og trikolorer i en guirlande, der stolt markerer nationaliteten, står ægte, fransktalende franskmænd, som altid genkender mig, byder mig velkommen og gestikulerer med arme og ben. Måske fordi jeg er en af de få kunder, de kan få lov at betjene på modersmålet. »Ah, Mademoiselle Diez! 200 grammes de canard?« »Oui, merci,« svarede jeg.

Jeg skulle bede om 200 gram af deres bedste ande-foie-gras. Da jeg var i færd med at betale, overhørte jeg – hvad sikkert også var meningen – to yngre, blodfattige kvinder tale om, at veganer-foie-gras faktisk er en ting. Og så kom det. Det fordømmende blik, en benediktinernonne ville sende en katolsk skolepige, der lige har opdaget, hvad hendes klitoris kan bruges til.

Vel er jeg med på, at argumenterne for menneskets overherredømme over dyr er få. Jeg har sågar sat mig ind i antispeciesistiske Go Vegans sympatiske programerklæring. Dog ikke uden koncentrationsbesvær, for ikke langt inde i teksten hæftede jeg mig ved, at man simpelthen ikke skelner mennesker fra dyr. ’Mennesket’ går altså under betegnelsen ’menneskedyret’. Og der må jeg bare sige: Stop. Jeg finder mig ikke i det. Jeg er ikke et dyr, om end jeg ville ønske, jeg var, for dyr spiser rask væk andre dyr, og på baggrund af det ser jeg ingen grund til systematiseret forfølgelse af dem.

Jeg er Homo sapiens. Det er latin for »vis mand«. Jeg er et kulturelt fænomen. Jeg civiliserer mig om morgenen, tager pænt tøj på kroppen, drikker stempelkandekaffe på friskmalede bønner og besørger på et toilet af hvidt porcelæn – alt sammen fordi jeg er blevet kulturelt og socialt programmeret til det. Jeg er blevet programmeret til at vide, at rød betyder »stå«, og grøn betyder »gå«, og siden jeg sad i højstol og iagttog mine forældre spise med kniv og gaffel, er min hjerne blevet stimuleret af æstetikken og kompleksiteten i Mozart, Händel og Bachs symfonier.

Dyr er forudprogrammerede og fungerer lige fra fødslen. Mere indviklet har det været for mig. Man lærte mig at ryge cigaretter, og så forbød man det. Man fortalte mig, at jeg havde ytringsfrihed, og så gav man mig mundkurv på. Men mærk Dem mine ord. Den veganer, der fandt på den propagandistiske parole, »If it’s not your mother, it’s not your milk«, har ikke læst sin Steinbeck, og den dag, jeg får det fordømmende blik for at købe en liter skummet frem for en liter mandel og dermed sende en krone af sted til en stakkels, forgældet landmand, erklærer jeg krig.