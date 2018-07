Da Ansgar mødte de barbariske danere, der ofrede mennesker og brændte enker

Torben Bramming: Da vikingerne mødte korset. Ansgar og missionen mod nord

281 sider, 250 kr., Kristeligt Dagblads Forlag

Ansgar vikinge

I Danmarks Radios stort anlagte serie om Danmarkshistorien var der en beskrivelse af, hvorfor danskerne blev kristne. Forklaringen var, at kongerne så en fordel i at gå over til kristendommen og at kongeriget derved tilpassede sig de stærkere magter mod syd og man undgik, at den tyske kejser erobrede Danmark.

Beretningen om, at Harald Blåtand lod sig omvende til kristendommen, fordi han oprigtigt troede på missionæren Poppos jernbyrd, altså at Poppo bar glødende jern for at overbevise kongen om kristendommens styrke, afvises i DR-serien som en gammel myte. Men vi har en næsten samtidig kilde, der dog siger, at kongen blev overbevist og omvendt til kristendommen. Hvordan hænger det sammen?

DRs historieopfattelse er gammelmarxisme

DRs forklaring er gammelmarxistisk historieopfattelse, hvor årsagsforklaring udelukkende baseres på at pege på økonomiske og magtpolitiske bevæggrunde. Der tages ikke højde for, at religion og tro spillede en afgørende rolle for datidens mennesker. DRs univers ligger i forlængelse af megen historieskrivning i det 20. årh., hvor man ikke tillagde kultur og tro nogen større betydning som historiens drivkræfter, men mente, at historien var drevet af profit og magtpolitik. DR konkluderer selv på sin hjemmeside om seriens afsnit om kristendommen: »Kristendommens indførelse i Danmark var ren storpolitik.«

Men der er et oprør på vej mod denne unuancerede tolkning af vor fortid. I flere udgivelser i de senere år ser man en modsigelse mod den ensidige fokusering på økonomi og magtpolitik, der har været god tone hos historikerne i årtier. Der har ganske vist været historikere som prof. Brian Patrick McGuire, der i sin bog »Den levende middelalder« (2005) argumenterede for at forstå datidens mennesker som oprigtigt troende, men han var nu en temmelig enlig svane og i DRs historieserie var den slags synspunkter endegyldigt siet fra. Men med Torben Brammings bog »Da vikingerne mødte korset« er der et nyt forsøg på at forstå datidens mennesker med fokus på deres tro.

Poppo bar jernbyrd

Torben Bramming er teolog og præst ved Ribe Domkirke og det er ikke nogen tilfældighed, for netop i Ribe udspillede en del af historien om kristendommens tidlige historie i Danmark. Arkæologiske undersøgelser i nærheden af domkirken har afsløret en stor kristen begravelsesplads med 3.000 grave fra 800-tallet, da missionæren Ansgar kom til landet. Det vil sige, at kristendommen allerede havde solidt fodfæste tidligere, end vi har antaget og før Poppo dukkede op godt 100 år senere. De begravede kristne lod sig næppe omvende ved et trylleslag, fordi kongen af magtpolitiske årsager mente det var opportunt, men fordi de følte sig bevæget at religiøs ildhu. Kun i et så gennemsekulariseret land som Danmark kan man se bort fra, at mennesker nu engang lader sig bevæge af åndelige motiver.

Gode kilder til Ansgars liv

Vi har usædvanlig gode kilder til at fortælle munken Ansgars historie, for hans elev Rimbert skrev hans livshistorie. Torben Bramming fortæller om Europa og den kristne tro i 700- og 800-tallet, hvor den kristne bevægelse var i krise og hvor Ansgar var en af de unge munke, der drevet af religiøs ildhu, ville udbrede den kristne tro. Ansgar var en del af den kristne elite, der valgte et liv som munk i et kloster og p.g.a. sin begavelse snart steg i graderne. Torben Bramming giver et indblik i klosterlivet, der var præget af fælleskab, ydmyghed og tolerance. Men det var også en streng atmosfære, hvor munkene kunne komme i tvivl om deres retning i livet. I en åbenbaring mødte Ansgar Jesus, der forkyndte for ham, at han skulle gå ud og missionere kristendommen for hedningene.

Manuskript fra 820-830 viser en benediktermunk i færd med at skrive. Fransk manuskript.

Der var tidligt forsøg på at sende missionærer til det hedenske Norden og missionæren Ebbo omvendte allerede i 823 en del danskere til den kristne tro, men det var ikke let at få hedningene omvendt. Bag forsøgene stod den frankiske kejser Ludvig den fromme og igen må man ikke blot tillægge hans missionsiver en magtpolitisk årsag, for ønsket om at kristne hedninge var sandsynligvis ganske oprigtig. Man havde gjort et scoop ved allerede at omvende den danske konge Harald Klak ved en stor ceremoni i Mainz i 826, men Harald Klak var blot én ud af flere mindre konger i danernes land og kunne ikke af egen drift omvende danerne.

Med Ludvigs store interesse for missionssagen stod munkene imidlertid godt rustet til nye forsøg på at få de ugudelige danere døbt. Harald Klak havde selv bedt om at få sendt missionærer til Danmark, men skal vi tro på levnedsbeskrivelsen af Ansgar, så ville ingen tage afsted og bo i det kolde nord og leve blandt hedninge. Man pegede imidlertid på Ansgar og den unge munk mødte derpå Ludvig den fromme og sagde ja til opgaven.

Ansgar var også virksom i Sverige. En stele fra Kalmar viser efter al sandsynlighed to døbte vikinger, der er på vej gennem Edens porte. Werner Forman/Scanpix

Ansgar i danernes land

Så i 826 kom Ansgar til det barbariske landet mod nord, hvor han bl.a. skulle overbevise Harald Klak og danerne om, at grimme hedenske skikke som ofringer og flerkoneri var en afskyelighed. Det var ikke nogen let opgave, ved vi fra England, hvor høvdinge og konger ikke var meget for at opgive deres mange hustruer. Ansgar kom til et land, hvor hedenske skikke og gudetro var en del af danernes liv og han tegner i bogen, på basis af nyere arkæologiske fund, et billede af et samfund, hvor menneskeofringer var en central del af ritualerne.

Statue af Ansgar ved Ribe Domkirke.

Bramming peger også på andre, for os at se, umenneskelige traditioner, som enkebrændninger og børneudsættelser. Det får Bramming til at mene, at den kriste tro var en stor forbedring af de menneskelige vilkår. Bramming peger på, at fortællingen i tv-serien Vikings er ganske anderledes: »Her prises hedenskabet i modsætning til den forkrampede, hykleriske og forstenede kristendom.« Det synes naturligt i det sekulære Vesten at håne kristendommen og romantisere hedenskab. Marxismen er gået til bunds som en sten, men i dens efterdønninger er der et klart kulturelt selvhad at spore.

Ærkebiskop i Hamborg

Ansgars mission i både Danmark og Sverige var en succes og han fik omvendt mange. I 831 oprettede kejseren et ærkebispedømme i Hamburg, som han tildelte Ansgar. Hamborg var på det tidspunkt blot en lille fæstning på en høj, men Ansgar fik bygget en kirke og et kloster med bibliotek og indledte missionsvirksomhed nord for byen. Han fik også løskøbt drenge, der var taget til fange af vikinger. Ifølge Ansgars levendskildrer lavede Ansgar mirakuløse helbredelser af syge og det var en af årsagerne til, at han var populær som ærkebiskop.

Imens foregik det skæbneafgørende storpolitiske ting i Europa. Ludvigs sønner blev uenige om magtdelingen og resultatet var en blodig krig, der splittede frankerriget og resulterede i den deling af Europa mellem Frankrig og Tyskland, som vi stort set kender idag. Splittelsen svækkede de centraleuropæiske lande og lagde Hamborg åben for angreb fra vikinger.

I 845 angreb den danske vikingekonge Horik 1 Hamborg og nedbrændte den og Horik fortsatte siden til Paris, som han også futtede af. Ansgar undslap med nød og næppe og kirke og kloster samt biblioteket gik op i flammer - ifølge Rimbert. Ansgars mission lå i ruiner og selv flyttede han til Bremen, hvor han fik et nyt ærkebispesæde. Men faktisk genoptog Ansgar missionen til Danmark og rejste i 848 til kong Horik for at forhandle om mission. Forhandlingen lykkedes delvist, for Ansgar fik lov til at bygge en kirke i Hedeby, men efter hvad vi ved, fik han ikke Horik omvendt til kristendommen.

Ny historieskrivning

Det gik dog snart den anden vej. Kong Horik døde i et slag og hans efterfølger, sandsynligvis en søn eller sønnesøn af Horik 1, syntes ikke kristendommen venlig stemt. Imidlertid blev stemningen vendt i år 857, stadig ifølge Rimbert, og den unge konge Horik 2 gav tilladelse til mission og at der måtte bygges en kirke i Ribe.

Ansgar døde som 64 årig og blev gjort til helgen og dele af hans skelet blev fordelt som relikvier til kirker i Hamborg, Lund, Roskilde og Viborg. I Hamborg indstøbte man hans kranium i sølv, men relikviet er gået tabt.

Med sin bog har Torben Bramming givet en spændende beretning om Asgars liv, de politiske og religiøse forhold i Europa og et tiltrængt fokus på religionens rolle i 800-tallet. Han udsendte i 2016 en interessant bog om grev Johan Rantzau, der var den feltherre, der sikrede reformationens indtog i Danmark. Den bog var også delvis skrevet i protest mod det negative syn på grev Rantzau, der hos danske historikere mest var kendt som bondemorderen, fordi han nedkæmpede bondeopstanden i 1500-tallet under Grevens Fejde.

Disse bøger er klart skrevet i opposition til den herskende historieskrivning og de lægger sig i forlængelse af bogen »Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv« (2016) af historikerne Michael Pihl og Jesper Rosenløv. Normalt blev de kristne korsfarere beskrevet temmelig nedladende i danske historiebøger, som rå lykkeridere og deres muslimske modstandere sås ofte i et mere flatterende lys med deres anfører Saladin som en humanistisk helt. I Pihl og Rosenløvs bog blev der givet et andet billede af korstogene og de blev set i lyset af den muslimske ekspansion mod Europa, som korstogene var med til at bremse.

Det er måske for tidligt ligefrem at se de nævnte bøger som et nybrud i historieopfattelsen, men de er dog et tegn på, at tidligere tiders marxistisk påvirket historieopfattelse ikke mere har monopol på at tolke vor historie og at DR forlængst skulle have opfattet de nye signaler, så historieserien ikke blev så unuanceret.