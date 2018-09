Conchita skifter køn igen: Nu hedder han »Herr Wurst«

Sangerinden Conchita Wurst vil fremover tiltales som en mand - med stedordene »han«, »ham« og »hans«, og på sit hjemlands formelle sprog med et »Herr« foran efternavnet i stedet for et »Fräulein«.

»Det føltes på en eller anden måde ubehageligt at blive betragtet som en kvinde - helt på samme måde som det tidligere føltes ubehageligt at blive tiltalt som »han«. Nu synes jeg, det er fremmedgørende, hvis man taler om mig som »hun«,« siger han til den tyske avis BILD, som har interviewet det østrigske scene-fænomen, der i 2014 tog hele Europa med storm med sangen »Rise Like a Phoenix«, der vandt Melodi Grand Prix i København.

Den 11. maj 2014 synger Conchita Wurst »Rise Like A Phoenix« efter at have vundet Eurovision Song Contest 2014 ved den store finale i København. »Jeg er en hårdtarbejdende queen og en doven dreng derhjemme«, beskrev hun sig selv.

Den skæggede sangerinde blev natten over til et ikon for transpersoner og queer-bevægelsen i det hele taget og har villigt optrådt til støtte for LGBTQIA-arrangementer i hele verden. Senest ved Stockholm Pride, hvor håret var blevet markant kortere og man så en hel del mere af den muskuløse overkrop end sømmeligheden tillod for den kvindelige udgave af Conchita Wurst.

Conchita Wurst er et scenenavn og den skæggede sangerinde er en fiktiv persona, som kunstneren Thomas Neuwirth tager på sig som en drag queen, når han går på scenen. Han optrådte første gang som Conchita i 2011.

»Jeg er mere afslappet i dag, end jeg var dengang. På den måde er det mere af mig selv og mindre en fiktiv figur,« siger han om Conchita, der i mange år har fyldt meget i hans eget liv og nu også er vokset til at være sin egen person med politisk betydning ude i verden.

Thank you @stockholmpride See you in Vienna at @europride2019

Der er ikke nødvendigvis en større mening med det hele - heller ikke at Conchita nu springer ud som mand, siger Neuwirth i interviewet, hvor han er fuldt ud i karakter som Conchita.

»Jeg sætter mig ikke ret meget for i mit liv. Det hele sker bare. Men jeg begyndte for tre år siden at træne. Efter Melodi Grand Prix-sejren levede jeg i et år nærmest i en flyvemaskine, og maden gjorde noget ved min krop. Det kunne ikke blive ved med at gå, men i starten var det meget besværligt for mig at træne. Og nu kan jeg slet ikke undvære det. Så derfra blev kursen lagt til denne her totalforandring,« siger han.

Conchita Wurst er meget populær i sit hjemland, Østrig. Her optræder hun ved åbningsceremonien for det store velgørenhedsshow, Life Ball, i Wien den 2. juni i år.

Fornavnet på den skæggede sanger, der tidligere var en skægget sangerinde, vil stadig være Conchita, og det skal man heller ikke lægge for meget i. Thomas Neuwirth har overvejet at vende tilbage til sig eget navn og lægge kunstnernavnet af sig. Men han finder det ganske passende, at han nu optræder som en mand, der har et kvindenavn.

»Biologisk er jeg vel en mand, men hvem kan svare med andet end klichéer på, hvad der en rigtig mand og en rigtig kvinde?,« spørger han. Manden, der blev til en skægget sangerinde, som nu vil være en mand, har ikke gjort det ret meget nemmere at besvare det spørgsmål. Det er sikkert også pointen.