Cola-junkiens julesalme

Egentlig er det noget pjat, at undertegnede som klummeskribent skulle skrive om, hvad der kunne være min »Guilty pleasure«. Det skal forstås på rette måde. Jeg har nemlig masser af dårlige vaner, som jeg burde skamme mig over.

Jeg elsker for eksempel skodfjernsyn. I det meste et årti var dåselatterorkanen »Kongen af Queens« min daglige hjernepause efter arbejdstid (og før spisetid), og denne TV-komedies konstante, debilt kværnende, oplæg-punchline-oplæg-punchline blev nærmest så indlejret i min væremåde, at jeg selv kommunikerede i morfar-jokes og søgte pointer.

Coca-Cola kan man blive lige så afhængig af som heroin (og det formentlig lige så skadeligt), og der er år af mit liv, der synes forsvundet i cola-rusen (mild overdrivelse, javel, men seriøs cola-hunger kan gøre så ondt som nogen kold tyrker). Tandlægen græd forbitret over den kroniske mishandling af mine tænder, men jeg skulle have...måtte have...nej, higede efter de søde dråber, som Julemanden har foræret os, ifølge de klassiske reklamefilm.

Værst blandt vaner er nok min kærlighed til Julen, som i sig selv burde være nok til permanent uddrivelse af den kreative klasses indhegnede samfund. Jeg kan godt li’ julesalmer, som er de eneste i den strenge lutheranske sangskat, der har den der rørstrømske og sentimentale tone, der kan få mine øjne til at løbe i vand under kirkerummets hvælvinger. Jeg lytter til ordene om »Vor hytte er lav og så vor dør, kun armod er derinde...« og glæder mig til det svulmende gave- og madorgie, der vanker forude.

Med andre ord: jeg har masser af dårlige vaner, som både forsøder livet og forkorter det. Alligevel vil jeg ikke skrive under på, at der er tale om egentlige »skamfulde fornøjelser«. Jeg har nemlig generelt svært ved at føle skam. Hvor andre i flovhed skjuler deres klaphatte, deres lommelærker og deres internetporno, dyrker jeg gerne mine laster. Hvis jeg skulle skamme mig over noget, er det måske min mangel på skam.