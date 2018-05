Coco O. efter Quadron: Der opstod en lille identitetskrise

København. Hun brød for alvor igennem i gruppen Quadron, og siden gik det hurtigt for sangerinden Coco O., der har indspillet musik med artister som Jay-Z, Pharrell Williams og Tyler, the Creator.

Det er fem år siden, at den danske sangerinde senest har udgivet musik. Der var hun endnu en del af Quadron, men fredag udkommer hun med singlerne "Bled For You" og "A Minor Detail", som udkommer samlet under udgivelsen "Dolceaqua".

Numrene er hendes første officielle udgivelser som soloartist, og de seneste fem år har været en lang rejse for at finde ind til kernen af, hvem Coco O. er som solist, fortæller hun.

- Jeg har haft svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle lave musik, og hvilken slags musik det skulle være efter Quadron.

- Det har været frustrerende til tider. Det med pludselig at skulle stå på egne ben har været en lille identitetskrise for mig, for pludselig fandt jeg ud af, hvor mange måder musik kan lyde på, fortæller Coco O.

Derfor har hun også taget sig tid til at finde sig selv, og processen har ikke altid været lige let.

- Der var mange ting, jeg følte, jeg ikke kunne finde ud af, og i virkeligheden tror jeg, det handlede om, at mit selvværd var lidt lavt i den periode.

- Jeg troede ikke på, at jeg kunne finde ud af at færdiggøre ting. Så det har egentlig været ret hårdt for mig psykisk. Jeg har nogle gange følt mig totalt uduelig, og det stod på i et par år, hvor jeg nærmest blev deprimeret af det, fortæller Coco O.

Hun var i den periode bosat i Los Angeles, hvor hun har resideret i seks år, og hun følte sig i perioder alene i sin nye hverdag som solist.

- Det var første gang, jeg oplevede, at jeg ikke havde lyst til at stå op om morgenen. Jeg havde en periode, hvor jeg tænkte, at jeg var uduelig og ikke kunne finde ud af at synge. Jeg var også ret ensom. Jeg følte mig ret alene i, at jeg ikke var i Quadron mere, og jeg var gået fra mit pladeselskab, fortæller hun.

Hun havde forinden været på kontrakt hos et stort, amerikansk pladeselskab, og selv om hun kunne krydse flere succeskriterier af på listen, erkendte hun, at det ikke var det rette sted for hende.

Derfor er det nu også uden et pladeselskab i ryggen, at hun udgiver sine nye numre, og undervejs i processen har hun også måttet sætte sig bag bordet og tillære sig nye evner.

- Jeg har aldrig prøvet at producere før, men det er fedt at kunne lære andre aspekter af musik også. Nu gør jeg det selv, og det er fedt at lære, at jeg også kan lave en trommeproduktion.

- Det er, som om jeg er kommet ind i drengenes verden og har fundet ud af, at det kan jeg også. Det handler bare om at have idéer, og dem har jeg masser af. Det har faktisk været ret empowering, forklarer Coco O.

I november tog hun til Brasilien for at lade sig inspirere af landets musikalske univers. Hun kom hjem med rytmer og sange, men først da hendes kæreste forlod hende i vinter, kom teksterne piblende ud af pennen.

Bruddet blev benzinen på bålet, og et behov for at udgive musik voksede.

- Jeg troede aldrig, jeg skulle blive den her artist, som taler om sit brud med kæresten og skriver sange om det, men nu har jeg klokkerent mærket, hvordan det egentlig føles.

- Det var et kæmpe personligt behov for mig, at de her sange blev fysiske og kom ud af mit liv. Det er på en måde som at give slip, siger Coco O.

Planen for nu er at fortsætte i samme spor og udgive flere sange i løbet af året. Los Angeles' palmer, pools og prestige er byttet ud med en fast base i København, hvorfra Coco O. er marionetfører for sin egen karriere og dens tempo.

"Dolceaqua" udkommer fredag den 25. maj.

Coco O. optræder desuden på årets Heartland Festival og spiller to danske koncerter til efteråret i Aarhus og København.

/ritzau/