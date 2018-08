Christopher Arzrouni: Netop vi, der lever i den bedste af alle verdener, gør klogt i at overveje, om et menneskeskabt ragnarok igen er muligt

I forsommeren viste de danske biografer den fabelagtige franske film »Vi ses deroppe«. Den starter i de sidste dage af Første Verdenskrig og beretter om Albert og Édouards personlige hævntogt mod det land og den familie, der havde forkastet dem. Hovedpersonerne legemliggør de ar, som Frankrig måtte døje med. Vi var kun tre i biografen. Men det var muligvis årets bedste film.

Første Verdenskrig er Europas syndefald. Hér brød den europæiske orden sammen. Den hidtil lykkeligste, rigeste og stærkeste civilisation kastede sig på kort tid ud i et voldsorgie i mudrede skyttegrave. Det bedste, vi fik ud af den sag, var digtet »The soldier« af Rupert Brooke: »If I should die, think only this of me: That there's some corner of a foreign field that is for ever England.«

I kølvandet på Første Verdenskrig fulgte krise, voldelige optøjer, kommunisme, nazisme - og ny Verdenskrig. Hvad lærte vi? Ikke meget. Og i dag er Første Verdenskrig fortrængt, på nær i litteraturen og filmene.

Og her kan kunsten noget, som alskens statistikker og politiske pegefingre ikke kan: Kunsten kan vække minderne, gøre dem levende og nutidige - gøre dem til kollektiv arv - og dermed måske gøre os alle klogere.

15. november - nogle dage efter 100 året for Første Verdenskrigs ophør - har biograferne premiere på den danske storfilm »I krig og kærlighed«, om de sønderjyder, som var nødt til at kæmpe i tysk uniform. Man kunne unde filmen at blive en succes, alene på baggrund af temaet.

Første Verdenskrig er værd at huske, fordi krigen var så uforståelig. Skulle der virkelig ikke mere til, end et politisk mord på en tronfølger i Sarajevo? Lå der andre dystre kræfter og lurede under det ellers så civiliserede vestlige samfund? Eller var der tale om en serie af uigennemtænkte begivenheder, som ikke blev bremset i tide? Måske begge dele. Netop vi, der - nu igen - lever i den bedste af alle verdener, gør klogt i at overveje, om et menneskeskabt ragnarok igen er muligt.

»Der er intet nyt under solen«. Sådan lyder ordene i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente. »Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen«.

Ordene har givet mening til alle tider, netop fordi menneskets natur er, som den er. Vi er stolte fornuftsvæsener - gavmilde, uselviske og begavede - i den grad at vi nogle gange glemmer, at vi også kan være grådige, selviske og dumme. Vores natur bliver holdt på plads af vores kultur, eller rettere: af vores politiske institutioner. Af den nationale orden, der følger af grundlove, domstole osv. Og af den internationale orden, som regulerer de enkelte nationale ordener.

I disse år er den amerikansk prægede, vestlige orden under pres. Og for mange europæere kan det være svært at se fællesskabet med den amerikanske politiske ledelse, endsige med den franske. Vi har brug for at se film om hinanden. Vi har brug for at forstå, hvad der er fælles i vestlig kultur, og mindes vore traumer.

»Vi ses deroppe« har repremiere en enkelt dag - den 1. oktober - i en lang række danske biografer. Sommeren er slut, og nu er der ingen undskyldning for at holde sig væk.