Christopher Arzrouni: Det må kunstnerne da selv om

Den israelske sanger Netta vandt årets Eurovision Song Contest, og derfor er Israel vært for arrangementet næste år. Nu opfordrer 140 kunstnere fra hele verden til, at deltagerne holder sig væk i sympati for Palæstina. Blandt de mere kendte danskere er aktivisten Anne Marie Helger.

»Indtil palæstinenserne opnår frihed, retfærdighed og lige rettigheder for alle mennesker, skal der ikke være nogen »business-as-usual« med den stat, som nægter palæstinenserne deres grundlæggende rettigheder,« lyder det i et indlæg i The Guardian.

Den slags opfordringer til boykot er ikke noget nyt. De lød for eksempel også fra anden side, da Aserbajdsjan havde værtskabet for Eurovision Song Contest i 2012. Dengang kom kritikken mere fra menneskeretsaktivister end fra kunstnere, som af en eller anden grund har et svagt punkt for Israel-Palæstina-konflikten. I modsætning til Israel var (og er) Aserbajdsjan et diktatur, der fængsler systemkritikere og konstant søger militær konfrontation med sin nabo, Armenien.

Men derfor giver det alligevel ikke mening at boykotte kulturelle begivenheder, tværtimod. Kulturel boykot isolerer bare et land yderligere fra gavnlige påvirkninger, om end Anne Marie Helger næppe hører til i den kategori.

Skal kulturpersonligheder være neutrale? Skal kultur friholdes fra politik? Det må kunstnerne da selv om. Men sande kunstnere komponerer ikke resolutioner og brøler ikke i flok.

Et godt eksempel er musikeren Paul Simon, som i midten af 1980erne trodsede kravene om boykot af Sydafrika. I 1980 havde FN vedtaget Resolution 35/206, som krævede, at medlemsstaterne skulle forhindre al kulturel, akademisk og sportslig udveksling med apartheidstyret.

Men Paul Simon var stædig og insisterede på at indspille et album med de bedste afrikanske musikere. »Jeg vidste, at jeg ville blive kritiseret, hvis jeg tog af sted, selvom det ikke var for at indspille for regeringen,« udtalte han senere til New York Times. »Jeg fulgte mine musikalske instinkter ved at arbejde med mennesker, hvis musik jeg virkelig beundrede.«

Var han bare endnu en naiv kunstner? Næppe. Paul Simon bestræbte sig på, at de sydafrikanske musikere blev behandlet ligeværdigt og fik 200 dollar i timen – tre gange så meget som tilsvarende musikere i New York. Paul Simons bestræbelser blev til det eventyrlige »Graceland«-album, som har gjort mere for sympatien og forståelsen for Afrika end nok så mange resolutioner.

I 2015 spillede den danske popstjerne Mø en koncert i Israel – og fik på puklen. »Min beslutning om at optræde for et israelsk publikum er ikke en blåstempling af den israelske stats handlinger,« svarede hun sine kritikere. Bare fordi man har lyst til at boykotte en regering, skal man ikke nødvendigvis boykotte et folk.

Hvordan danske kunstnere gør noget godt for palæstinensere, må de selv om. Men de kunne jo gøre som Mø. De kunne gøre noget godt for mangfoldighed, menneskerettigheder m.m. i Mellemøsten netop ved at tage til musik-fest i Israel, det eneste land i regionen, hvor kunstnere kan sige, hvad der passer dem.