Christopher Arzouni: Tegneseriernes visdom

Man gør klogt i at læse tegne­serier og se superheltefilm fra Hollywood. Det er ikke bare harmløs underholdning.

Jeg voksede op med Lucky Luke, Asterix og Tintin i 1970erne og 1980erne. Den slags tidsfordriv var helt i orden med de voksne. Og dog. Da »Tintin i Sovjetunionen« blev genudgivet på fransk i 1981, og en kammerat havde den med i skole, mærkede jeg lærere og forældres forlegenhed. I det album var Tintin jo ikke en flink, uskadelig helt. Han stod bag en grovkornet kritik af Sovjetunionen i 1929.

Og med rette. Tintins afdækning af kommunismens drab, tyveri og udsultning af kulakker var det rene vand i forhold til de faktiske forhold. Sovjetunionen var en morderisk fiasko. Og det ville man have lært, hvis man havde læst Tintins eventyr, før han blev et dydsmønster, dengang han var en sand reporter.

På Hergés fødselsdag 22. maj udgav forlaget Cobolt »Tintin i Sovjetunionen« i en ny og farvelagt udgave. Læs den før dine børn. Og fortæl dem, med bævende stemme, at der var engang, i 1955, hvor den danske stat nedsatte et udvalg vedrørende børns læsning med det formål at regulere »tegneserieproblemet«. Dengang slog børnebogsforfatteren Inger Bentzon til lyd for, at »det ved lov forbydes at skrive og tegne om sadisme, racehad m. m. — dog med hensyntagen til kunstneriske værdier«. Og kontorchef i datidens Undervisnings­ministerium Vagn Jensen mente, at de, »der tjener penge på dette verdensomspændende ungdomskonsum, også bør holdes ansvarlige for varens skadelighed«.

I dag kan ethvert barn frit gå i biografen og se filmatiseringer af superhelteserier såsom »Avengers: Infinity War«. Her kan man følge superheltenes (foreløbig) forgæves kamp mod superskurken Thanos, som måske ikke engang er ond. Han vil nemlig løse verdens ressourceproblemer ved at fjerne halvdelen af os alle. Smart, ikke sandt? Thanos har nemlig aldrig hørt om markedspriser, som regulerer efterspørgslen. Og i mangel på markedsøkonomisk indsigt, drager han den konklusion, at halvdelen af alle folkeslag må lade livet. Af ren barmhjertighed forstås.

Det er naturligvis fiktion alt sammen. Men som Niels Aalbæk Jensen, byrådsmedlem for Alternativet i Sorø, forleden skrev forleden på Twitter: »Hitler udgjorde ikke en trussel mod menneskeheden. Donald Trump og det republikanske parti gør derimod. De fornægter klimatruslen og demonterer alle tiltag til at forsvare vores overlevelse«. Virkeligheden overgår fantasien.

Det er muligt, at mennesket skaber rod i universet. Men vi har trods alt evnet at tilpasse os til lidt af hvert, ørkener, jungle, storbyens farer. Vi har overlevet, selv om megalomane superskurke som Hitler og Thanos, der ønskede at fjerne en del af menneskeheden for at redde resten af menneskeheden.

Forhåbentlig kan vi også overleve alternative politiske fantaster. Men det kræver nok, at flere børn læser tegneserier og ser superheltefilm, hvor de bliver vaccineret mod totalitær tænkning. Så af sted til den lokale biograf og tegneseriebutik.