Christiane Schaumburg-Müller i Vild med dans: Sådan har jeg forandret mig

For første gang i dansk "Vild med dans" står der to kvinder ved roret, når programmet har premiere den 7. september.

Sarah Grünewald, der har bestredet posten som værtinde siden 2013, får nemlig selskab af den tidligere værtinde på programmet Christiane Schaumburg-Müller.

For sidstnævnte er der sket meget, siden hun sagde farvel til programmet i 2012. I mellemtiden er hun blevet chefredaktør, mor og entreprenør - og så er hun blevet mere nervøs for at stå foran kameraet.

- Mange ville sikkert synes, at det burde være omvendt - at man var mere nervøs, da man var ung og ny, men der var min selvtillid om noget endnu bedre, end den er nu. Så jeg får nerver på, og jeg kan ikke lide nerver, siger Christiane Schaumburg-Müller og uddyber:

- Jeg synes, at jo ældre jeg bliver, jo mere mister jeg af min spontanitet og fandenivoldskhed. Man er meget mere kontrolleret. Før i tiden tog man det mere, som det kom, forklarer hun.

Alligevel glæder hun sig til at vende tilbage til programmet, der bliver sendt live fredag aften.

- Jeg har alle dage godt kunnet lide udfordringer, hvis jeg føler, at jeg kan magte dem, og det føler jeg, at jeg kan, siger tv-værtinden, der dog mener, at programmet har udviklet sig, siden hun sidst var vært.

- For mig er det rart at vende tilbage til noget, der er kendt for mig, men som også stadig er nyt. Jeg skal ikke tilbage og lave det, jeg lavede, siger hun.

"Vild med dans" er i år nået til sæson 15. Her skal blandt andet den tidligere håndboldspiller Lars Christiansen, rapperen Lucy Love, skuespillerinden Molly Egelind og tv-værten Adam Duvå Hall konkurrere.

/ritzau/