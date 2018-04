Christian Mørks nye roman er en dygtig konstruktion

Der er en dreng. Han hedder Gustav. Vi befinder os i 1980erne, Lars von Triers »Forbrydelsens element« har lige haft premiere, folk går med walkmen, Café Dan Turèll er stedet, man mødes. Gustav går i gymnasiet, han er spinkel og har let til gråd og lider af astma, og hans mor er folketingspolitiker og et godt skår, som man siger, og kammeraterne mobber ham, for hun skal da bare have noget p.., ikke?

Så det er slet ikke let at være Gustav, og så er det jo godt, at han får nogle konsultationer hos den mærkelige gamle kvinde Agnes Loumann, der bor på Gammel Kongevej med sine to hunde og alle sine nullermænd, og hun kan noget særligt med sine gode hænder, det er noget, der hedder lymfedrænage, og det er ikke nogen anerkendt behandlingsmetode, men den hjælper på Gustavs astma, og så vidt er alting godt. Færdigt arbejde.

Men hun er også en mystisk kvinde, denne Agnes, skjult, når hun bevæger sig ud, bag tørklæde og solbriller, og det er så hele den grundlæggende konstruktion i Christian Mørks roman »I gode hænder«: Mødet mellem ynglingen Gustav, der ikke tør slå fra sig, og kvinden, der efterhånden viser sig at have en stærkt suspekt fortid bag sig.

Uden at man nogensinde helt finder ud af, præcis hvor meget der er sandhed, hvor meget der er løgn, og hvor meget der er fantasi, så har Agnes i hvert fald haft noget med nazisterne at gøre under besættelsen. Hun har formentlig været stikker, hun har haft en nazikæreste, og hun har været i Tyskland (som sygeplejerske?), og hun har måske begået medlidenhedsdrab på en bomberamt mor til to i Hamburg, og hun har afhørt danske modstandsfolk, inden de blev henrettet.

Gustav, der kommer tættere og tættere på Agnes, kommer også tættere og tættere på det, der altså mere eller mindre er sandheden om hende, og Agnes får på sin side vakt voldsinstinktet i Gustav, så han får taget den hævn, han måske, måske ikke, er moralsk berettiget til at tage, og som i begyndelsen er en hemmelighed mellem ham og hans plageånder.

I den forstand er de begge, den gamle og den unge, forbundet med det voldelige som princip og med det voldelige som hemmelighed, omend i vidt forskellige kontekster og af vidt forskellig grad, og også på den måde er symmetrien på plads i Christian Mørks fortælling. Agnes og Gustav spejler hinanden. Her møder Gustav sit offer:

»Jans mund var et åbent sår. Gustav kunne ikke undgå at se det, da de passerede hinanden på Nørreport Station. Der stak tråde ud mellem tænderne, og tandkødet var hævet. Synet gav ham en snert i maven, som han næsten havde glemt, men som vendte hurtigt tilbage.«

Her er Agnes i gang med et forhør under krigen:

»Det var ikke følelsen af at have fysisk magt over Kjeld, som fik Agnes´puls til at stige, men snarere en voksende fornemmelse af uafvendelighed, en tydelig viden om, at hun lige om lidt ville få held til at finde vej ind til de kamre, som Kjeld ikke engang vidste, at han sad og prøvede at skjule for hende.«

Gustavs bedstefar er i øvrigt gammel modstandsmand, så også på den måde hænger tingene så godt sammen »I gode hænder«, at den får en snert af noget konstrueret over sig. Man kan næsten se for dig, hvordan forfatteren (måske) har siddet og planlagt sin roman, så alting passede, og det er i hvert fald dygtigt gjort, ligesom også bevægelserne fra nutid til fortid og tilbage igen og det sidste møde mellem Agnes og Gustav og forløsningen til sidst. Færdigt arbejde.

I gode hænder

Forfatter: Christian Mørk. Sider: 219. Pris: 250 kr. Forlag: Gyldendal.