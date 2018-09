Catwalken taber til kajakker: Modeugen mister kommunal støtte

Fremtiden er uvis for dele af den københavnske modeuge, efter at Københavns Kommune har valgt at stoppe sin økonomiske støtte.

I kommunens nye budgetaftale for 2019 er hverken Copenhagen Fashion Week eller Global Fashion Agenda anført som modtager af midler i det kommende år. Puljen, der tilsammen udgjorde 3,6 millioner kroner i 2018, er annulleret i kommunens samlede budget. Til gengæld er der oprettet en anden pulje til »internationale mega-events«, der skal markedsføre hovedstaden.

Christopher Røhl Andersen (R), medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, understreger at han gerne havde »set at der var flere frie midler til kreative erhverv som Copenhagen Fashion Week«.

»Puljen til mega-events er en konsekvens af vores store succes med at tiltrække store events,« siger Christopher Røhl Andersen og nævner EM i fodbold som eksempel.

»Når vi nu har mulighed for at få disse begivenheder til København, vil det jo være ærgerligt, hvis ikke der er penge til dem. Det kan f.eks. være VM i Kajaksprint«

Direkte adspurgt svarer Christopher Røhl Andersen, at det også gælder Formel1, hvis det kommer til byen.

Må nedlægge åbne aktiviteter

Hos Copenhagen Fashion Week ærgrer konstitueret direktør Trine Rindsig Laursen sig over, at politikerne har valgt at trække støtten.

»De midler, vi har modtaget, har støttet det åbne program. En hjørnesten i vores overordnede strategi, hvor vi åbner modeugen op for borgere og besøgende i byen med talks, shows, udstillinger og samarbejder med detail-leddet og kulturinstitutioner,« siger hun. »Når vi ikke længere får støtte fra kommunen, bliver konsekvensen, at vi må nedlægge den del af aktiviteterne. Medmindre vi får rejst penge andetsteds.«

Det er for mig helt uforståeligt, at en by som København, der netop har fokus på bæredygtighed, ikke kan se værdien af at støtte op om det. Og hvis det, man så i stedet giver støtten til, bliver Formel 1, bliver kontrasten så skærende, at jeg næsten ikke kan holde det ud Chris Pedersen, modemand og trendsetter

Det vil alt andet lige også gå ud over København, mener Trine Rindsig Laursen, fordi netop det folkelige engagement har givet den københavnske modeuge et særkende som en inkluderende modeuge - også for indkøbere og presse - sammenlignet med tilsvarende arrangementer i Paris, Milano eller New York.

»Vi er med til at skabe den særlige københavnerånd, der gør byen attraktiv for internationale gæster. Netop fordi modeugen er skabt af lokale kræfter. I modsætning til megaevents som Tour de France eller Formel 1, som kan foregå hvor som helst,« siger hun.

Beslutningen om at satse på mega-events i stedet for mode, undrer Chris Pedersen, der som mode- og livsstilskribent har fulgt Copenhagen Fashion Week siden den spæde start for 12 år siden.

»Modeugen har været med til at brande København som en cool og chic by og ikke mindst været med til tiltrække alle de store brands - Valentino, Balanciaga, Yves Saint Laurent - og med dem den type forbrugere, der interesserer sig for kultur og livsstil og har penge at fyre af på luksusgoder,« siger han.

»Hvis politikerne ikke kan se det, har de ikke øjne i hovedet.«

Han tvivler på, at en enkelt mega-event som Tour de France eller Formel 1 vil have den samme effekt.

»Det er en uge, og så er det slut. Og den kommer ikke igen. Men det er selvfølgelig en vurdering, om man foretrækker det store one shot eller den langsigtede branding. Jeg vil til enhver tid anbefale den langsigtede,« siger han.

Heller ikke støtte til bæredygtighed

Det største problem er efter Chris Pedersens mening ikke, at man skærer støtten til den kommercielle modeuge, men at man også har skåret de 2,5 mio. kroner i støtte til Global Fashion Agenda, dvs. den del af modeugen, der handler om bæredygtighed.

»Det er lykkedes at gøre København til centrum for debatten om bæredygtighed i den mest forurenende industri overhovedet - og få alle de store internationale aktører engageret,« siger han.

»Det er for mig helt uforståeligt, at en by som København, der netop fører sig frem som en bæredygtig by med cykler og havnebad, ikke kan se værdien af at støtte op om Global Fashion Agenda. Og hvis det, man så i stedet giver støtten til, bliver Formel 1, bliver kontrasten så skærende, at jeg næsten ikke kan holde det ud.«

Eva Kruse er direktør for Global Fashion Agenda, og hun deler - ikke overraskende - Chris Pedersens undren:

»Vi er meget overraskede og forundrede over, at København efter mere end 10 års samarbejde ikke forlænger deres støtte til to af byens mest kendte signaturevents, som er med til at placere København på verdenskortet,« siger hun.

»Copenhagen Fashion Summit er verdens førende topmøde omkring bæredygtig innovation og miljømæssig og social ansvarlighed. København har lige nu en enestående chance for at tage globalt lederskab på cirkulær forretnings- og samfundsudvikling samt være hjemstedet for visioner for grøn og ansvarlig vækst i en af verdens største industrier.«

Kulturen taber

Københavns kulturborgmester, Niko Grünfeld, som har fulgt sagen fra sidelinjen, har til sin ærgrelse måttet konstatere, at sporten vinder - mens kulturen taber.

»Ikke et ondt om sport, men der er både arbejdspladser, identitet og fremtid i kulturen. Og jeg synes, at det er meget ærgerligt, at vi både misser støtten til modeugen og Global Fashion Agenda samt til Copenhagen Film Fund, der putter penge i TV- og filmproduktioner, der optages i hovedstaden,« siger Niko Grünfeld.

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard (V) forstår godt, at Copenhagen Fashion Week ærgrer sig over, at det ikke har været muligt at finde penge til at fortsætte de bevillinger, som de har modtaget tidligere.

»Det er ikke et udtryk for modvilje mod modeugen, men skyldes alene, at der med budgetaftalen er afsat midler til en lang række andre prioriteringer indenfor erhvervs- og vækstområdet,« skriver hun i en mail til Berlingske.