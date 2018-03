Cannes-festivalen sætter Netflix stolen for døren

Et af sidste år store emner ved Cannes Filmfestivalen var tilstedeværelsen af Netflix-film i den officielle konkurrence. Det bliver det ikke i år. Festivalens præsident har slået fast, at man i år vil håndhæve en regel om, at film i Cannes-konkurrencen skal være blevet vist i biograferne først.

»Sidste år troede jeg, at jeg kunne overbevise Netflix, men de nægtede – det er deres økonomiske model, og den respekterer jeg. Men Cannes-festivalen handler om biografer og filmelskere, og den model må Netflix også respektere,« siger festivalpræsidenten, Thierry Fremaux, til filmmagasinet Variety.

På Cannes-filmfestivalen i 2017 havde Netflix to film med i hovedkonkurrencen, Noah Baumbachs »The Meyerowitz Stories« og koreanske Bong Joon-hos »Okja«. Ingen af filmene fik dog priser med hjem, og fordi de røg direkte ud til streaming og ikke efterfølgende fik et liv i biograferne, med alt hvad deraf følger, endte de nærmest med ikke at eksistere, siger Cannes-direktøren.

»De forsvandt i Netflix’ algoritmer og hører ikke til i bevidstheden hos filmelskere – selv om det er smukke film. Men med tiden vil vi forstå, at historien om biografer og historien om internettet ikke er den samme,« siger Thierry Fremaux. Han erklærer dog, at Netflix stadig er velkommen ved Cannes-festivalen – bare uden for konkurrencen.

Netflix har ikke kommenteret Fremauxs udmelding, men efter sidste års Cannes-kontrovers, sagde Netflix-direktør Reed Hastings, at han troede, at filmenes kvalitet i længden ville blive afgørende: »Branchen reagerer nogle gange klodset for at holde oprørere som os ude, og det var den kamp, vi gik ind i,« sagde Netflix-direktøren til magasinet The Verge.

Selv om der er prestige i Cannes-festivalen, er det dog næppe noget, der påvirker Netflix synderligt, mener filmredaktør på kulturmagasinet Soundvenue, Jacob Ludvigsen.

»Cannes er en afsindig vigtig institution for den ophøjede filmkunst, men har ikke den store plads i almindelige filmforbrugeres bevidsthed. Og det er dem, der er grundsøjlen i Netflix’ forretning: De 118 millioner abonnenter verden over, som tjenesten udkommer til, og hvoraf omkring 117,5 millioner sikkert aldrig har hørt om Cannes-festivalen,« siger Jacob Ludvigsen, der mener, at tilstedeværelsen i Cannes sidste år var en fjer i hatten for Netflix på et tidspunkt, hvor firmaet lige var begyndt at markere sig med egenproducerede film. »Men på bundlinjen fylder Cannes-festivalen ingenting, og man skal ikke tage fejl af, at det er bundlinjen, det i sidste ende handler om.«

Også når det gælder Oscars, lyder der nu kritik af Netflix-filmene. Ved den seneste Oscar-uddeling var streamingtjenestens »Mudbound« nomineret til fire Oscars. For at komme i betragtning havde filmene gået en uge i enkelte biografer i New York og Los Angeles, men det er ikke godt nok, mener filmlegenden Steven Spielberg.

»Når man laver en film, der er beregnet til at vises på TV, så er det en TV-film, og den kan få en Emmy, men ikke en Oscar. En symbolsk visning i et par biografer er ikke nok,« siger Spielberg til ITV News. Og det kan være lidt mere alvorligt for Netflix.

»Der er ingen tvivl om, at Oscar-stemplet i højere grad end Cannes er en måde at blive forbundet med kvalitet. Skulle Oscar-akademiet vælge at gå Spielbergs vej og henvise Netflix-film til TV-uddelingen Emmy, vil det absolut være et prestigetab for Netflix, der derved i højere grad vil blive forbundet med det, man kender som straight to video: Alt det skrald, som ikke er godt nok til at blive sat op i biograferne. Det vil være en ridse i lakken, men om det vil påvirke Netflix’ forretning, er nok igen mere tvivlsomt,« siger Jacob Ludvigsen, der henviser til, at også Oscarshowet har vigende seertal.

Netflix har tidligere meldt ud, at man forventede, at nogle film kunne få premiere i biografen og på streamingtjenesten samtidig, men ifølge Kim Pedersen, Danske Biografer, er man ikke blevet tilbudt en eneste Netflix-film. Og både når det gælder Cannes-festival og Oscar-priser er det naturligt at skelne mellem biograffilm, og film skabt til TV- og computerskærme, mener Kim Pedersen.

»Dels er der forskel på, om man producerer en film til en skærm eller et stort lærred. Og dels giver biografpremieren en film et helt andet liv. Det har man for eksempel erkendt hos Amazon, hvis film får biografpremiere, før de kommer ud i streamingtjenesten, hvilket også gør, at de tiltrækker større filmkunstnere. En film som »Manchester By the Sea«, der er produceret af Amazon, har jo også vundet Oscars. Og går en film først godt i biografen, bliver den også langt mere set bagefter. Så for filmelskere mener jeg ikke, der er noget alternativ til biografen,« siger Kim Pedersen. Han kalder det en illusion, at Netflix skulle blive en afgørende faktor på filmmarkedet.

»Årligt produceres der 9.000 film verden over. Netflix’ mål er at producere 80 film – over hele verden og af blandet kvalitet. Det er en dråbe i havet, men det er dygtigt markedsført,« siger formanden for Danske Biografer.