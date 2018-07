Canadisk festival aflyser skuespil om slaver. Skuespillerne var hvide

Montreal International Jazz Festival besluttede sig i denne uge til at aflyse en forestilling, som blev kaldt »Slaver«. I forestillingen havde hovedsagligt hvide skuespillere klædt sig ud som slaver, der arbejdede i bomuldsmarkerne og sang slavesange.

Men forestillingen mødte protester, fordi hvide skuespillere spillede sorte på scenen og efter en debat besluttede festivalen at aflyse forestillingen. Balladen er en del af den større debat om identitetspolitik, hvor medlemmer af en minoritet ikke tillader andre at bruge af sin kultur.

Dette brug kaldes med et engelsk udtryk kulturel »appropriation«, hvilket kan oversættes med overtagelse eller værre: tyveri.

Argumentationen er, at hvide f.eks. ikke kan tillade sig at synge slavesange, der identificeres historisk med sort musik. Eller at hvide til fastelavn ikke kan gå med indianertøj eller kinesertøj, fordi det er en overtagelse af indianernes kultur og derfor misbrug.

Den slags sager breder sig som en steppebrand i bl.a. USA og Canada, hvor identitetspolitik, altså at tilhøre en minoritet, synes at blive stadig stærkere. Således har sangerinden Katy Perry flere gange afstedkommet debat, fordi hun klædte sig ud som indianer og japansk geisha.

Justin Bieber blev beskyldt for kulturel appropriation, fordi han havde dreadlocks og derfor efter anklagerne at dømme stjal de sortes mode.

Stykket »Slaver« var instrueret af den hvide Robert Lepage og havde kun to farvede skuespiller med. Stjernen var Betty Bonifassi, som er hvid og oprindelig fra Frankrig. Forestillingen havde allerede solgt 8.000 biletter, da den blev aflyst.

En af kunstnerne der protesterede mod forestillingen, var den afro-amerikanske Moses Suney, der i et brev til festivalen skrev, at forestillingen var ringeagt for sorte fordi:

»At forsøge at fortælle os, at det er ok for hvide at tage slavesange og opføre dem, som om de var autoriteter på emnet og at de ved bedre end os om vor egen smerte og kultur og historie.«

Demonstranter fremviste bannere med ord som »racister« og »hvid kultur er tyveri«.

I Los Angeles Times er instruktør Lepage citeret for at sige:

»For mig er det værste den intolerante debat både i gaden og i medier. Alt hvad der førte til denne aflysning er et direkte slag mod kunstnerisk frihed....Hvis vi ikke længere må sætte os i andres sted og når det er forbudt at identificere sig med andre, så berøver man teatret dets egentlige natur. Man forhindrer os i at udføre dets primære funktion og gør dermed teatret meningsløst.«