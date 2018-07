Byens festival

Så er det sidste trut klinget ud og det sidste slag på trommen slået, og så står man efter 1400 konceerter og ved, at der var menget ,an ikke fik hørt. Nøoget fik man glip af, noget slap man for. Man ved det aldrtigh helt. Der er sikre ting, og det er fantsidke ting, som Come Shine Ginman vidsrte, men Cole Shione fantasiek eminente blev rører et tidselgemyt blive rørt til tårer. GDet gjorde godt, og berfkræfte dfweat man ikek er død.

Den 49 fesdtivla har været en suces med vejrer og alt det der.....