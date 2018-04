Broadway-legende laver musical om Moses i Fredericia

Broadway-legenden Stephen Schwartz er i Danmark for at lægge sidste hånd på Fredericia Teaters musicalopsætning af tegnefilmen fra 1998, »Prinsen af Egypten«, som han har skrevet musik til, og som instrueres af hans søn, Scott. Vi mødte far og søn til en samtale om at skabe eviggyldige historier, der først og fremmest handler om at være menneske.