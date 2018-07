Britiske Banksy er overalt i Paris

En kvinde, på orientalsk vis svøbt i et rødt tørklæde, på en stejlende hest malet i sort-hvid, har de seneste dage fået turister og indbyggere i Paris til at stoppe op og kigge.

Billedet er et af mange, som den britiske graffittikunstner Banksy siden juni har udsmykket mure, broer og døre i Paris med. Franskmændende kender udmærket motivet, for billedet refererer til et fransk nationalklenodie, Jacques-Louis Davids dramatiske maleri af Napoleon der krydser Alperne til hest.

Netop flygtninge er temaet i Banksys billeder i Paris. Andre billeder har følgende motiver: En sørgende pige med tørklæde. En rotte på toppen af en prop, der bliver skudt ud af en champagneflaske. En mand med en sav i hånden, der fodrer en siddende hund, der mangler højre ben, med et afgnavet kødben. Etr rottepar, den ene med kyse og parasol og den anden med bowler og stok, der lister sig af sted på tå.

En at Banksys graffitier i Paris. Han bruger ofte rotter som motiv.

Banksy, der er kendt for sine graffiti-agtige billeder, der spraymalet med en skabelon, er altid anonym. Redaktøren på kunst-sitet Artistik Rezo, Nicolas Laugero Lasserre, siger til avisen The Independent, at han på forhånd vidste, at Banksy havde planlagt en tur til den franske hovedstad.

Han så det første billede 20. juni, der er verdens flygtningedag, ved Porte de la Chappelle. Billedet viser et barn, der med spraymaling og en skabelon maler et hagekors over. Motivet, siger Nicolas Laugero Lasserre, refererer til en Banksy-udstilling i Bristol i 2009.

»Det er helt usædvanligt, at Banksy er i Paris. Som altid kommer hans billeder på et aktuelt tidspunkt, hvor han opfordrer borgere og regeringer til at ændre holdning - i dette tilfælde i forhold til spørgsmålet om migranter,« siger redaktøren.

Ungdomsoprøret som motiv

I disse dage er det 50 år siden, at ungdomsoprøret ramte Paris, og strejker, vold og uro lammede byen og dens uddannelsesinstitutioner. Flere af Banksys billeder menes også at referere til denne begivenhed.

Banksy i Paris - en rotte på toppen af en champagneprop.

Tidligere på året kunne man se gadekunstnerens værker i Hull i England. Først troede man, at billederne var en kommentar til Brexit, men det viste sig at være et forsvar for den tyrkiske kunstner Zehra Dogan, der netop var blevet idømt tre års fængsel for et maleri.

Banksy, der begyndte som gadekunstner i 1990, arbejder både med billeder, graffiti og film. Han har tidligere provokeret med at male en levende elefant og slippe rotter løs på et galleri - rotter er i øvrigt et yndet motiv for kunstneren. Han har også vakt opsigt med kunstværker i Gaza. Nogle hævder, at han arbejder anonymt, fordi graffiti er ulovligt.