Britisk avis om danske Blox: »Man kan se, hvad han mener - hvis Lady Gaga droppede kødkjolen og startede et finansielt rådgivningsfirma«

Den britiske avis The Guardian har besøgt den nye bygning Blox ved Københavns havn, og anmelderen er mildest talt ikke imponeret over arkitektfirmaet OMAs bud på et nyt samlingsted for københavnerne.

»Det ser ikke ikke lovende ud udefra. Bygningen oser af at være en utiltalende, generisk kontorbygning og giver langtfra indtryk af noget uforudsigeligt og fascinerende,« skriver anmelderen blandt andet.

Blox er placeret på Bryghusgrunden mellem Langebro og Den Sorte Diamant ved Københavns Havn.

The Guardian citerer Dansk Arkitektur Centers (DAC) direktør for at sige, at bygningen føles som New York, og at »nogle mennesker synes, den er kold, men jeg foretrækker at kalde den cool. Der er noget Lady Gaga over den«.

Hvilket høster følgende kommentar fra anmelderen: »Man kan på en måde se, hvad han mener - hvis Lady Gaga droppede kødkjolen og startede et finansielt rådgivningsfirma.«

Avisen har også talt med arkitekten bag projektet, Ellen van Loon, der forklarer, at man helt bevidst har ønsket at kritisere dansk byliv.

»Byen er blevet for stille og for forskønnet. Jeg savner bilerne og larmen,« siger Ellen van Loon.

The Guardians anmelder konkluderer:

»Forhåbentlig bliver kombinationen af DAC og Bloxhub en gave til branchen og en brugbar platform til at få urbane udfordringer på den politiske dagsorden, men det føles, som om behovet for kontorer har trumfet evnen til at skabe en bygning, der byder offentligheden velkommen. Danmark har misset en chance, og det er yderligere utilfredsstillende, når man tænker på, at Danmarks mest efterspurgte arkitekt, den tidligere OMA-ansatte Bjarke Ingels, lige har bygget en lignende bunke store klodser i Billund til Lego House - en glædesstrålende ziggurat, der står i stærk kontrast til Københavns deprminerende glasmonolit.«

