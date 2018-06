Borgerlige Youtube-stjerner: Dave Rubin

Dave Rubin (født 1976) har kolossal succes med sit show Dave Rubin Report, der kører på nettet. Ifølge egne oplysninger har showet nu har haft 150 millioner visninger og det er det mest populære af de mange politiske shows, der findes på nettet og kan ses på bl.a. Youtube.

Med sin popularitet er Dave Rubin blevet symbolet på en stor gruppe af yngre borgerlige politiske kommentatorer og værter, som i popularitet overgår de etablerede medier. Der er ikke tale om fladpandet underholdning, men ofte om lange interviews med intellektuelle, politikere og kunstnere. Men hvem er denne Dave Rubin og hvorfor ses han som repræsentant for en stadig voksende gruppe af unge amerikanere, der afskyr politisk korrekthed?

Rubin var på venstrefløjen

Dave Rubin startede et helt andet sted end i den borgerlige lejr. Han begyndte i 1998 med at optræde som stand-up komiker og lå klart til venstre for midten. Han optrådte i det populære The Daily Show hos Jon Stewart, hvis sympati var hos præsident Barack Obama og demokraterne. I 2006 sprang han ud som bøsse og fortsatte med at lave populære tv-shows og podcasts.

Han blev i 2013 vært i et netmedie, der kaldte sig The Young Turks Network, der var et venstrefløjsmedie, men hvor han også gav plads til fritænkere som Sam Harris, der med kritik af islam ikke er venstrefløjens favorit.

Dave Rubin beskrev sig selv som en »klassisk venstreorienteret (liberal)«, men i den betydning, at han lagde vægt på ytringsfrihed og borgerrettigheder og ikke blot så sig selv som en del af den nuværende venstrefløj. Faktisk bragte han efterhånden mere og mere kritik af denne venstrefløj, som han anklagede for at at være modstander af ytringsfrihed og frie tanker. Han brød med The Young Turks i 2015 og begyndte på sit eget netprogram The Dave Rubin Report, hvor den gamle mesterinteviewer Larry King blev hans mentor.

Her lavede han lange interviews med ikke mindst borgerlige tænkere som den afro-amerikanske professor i sociologi Thomas Sowell, pyskologi-professoren Jordan B. Peterson, der har millioner af følgere på nettet med provokerende tanker om kønsforskelle og venstrefløjens visionsløshed, danskeren Flemming Rose og bl.a. hjerneforskeren og samfundsdebattøren Steven Pinker.

Dave Rubin Show ses af millioner

Showet blev snart et hit og blev betegnet af venstrefløjsmagasinet The Daily Beast, som det mest populære af de mange borgerlige tv-shows. Dave Rubin kombinerede sine tv-shows med optræden på universiteter og som gæst i andre tv-udsendelser. Det fremgår af hans udsendelser, at han føler, at den amerikanske venstrefløjen har udviklet sig i ekstrem retning, hvor respekten for andres holdninger er ringe.

Han kritiserer stærkt den identitetspolitik, som er i fremvækst i USA, hvor mennesker ses som repræsentanter for en minoritet og først i anden række som individuelle menneske med egne meninger og hvor samtidig krænkelseskulturen breder sig, der forsøger at indskrænke ytringsfriheden, fordi udtalelser stemples som f.eks. racistiske. Hans Report har nu 700.000 abonnenter (subscribers).

Dave Rubin er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at give plads til kritik af Trump i sine programmer, men han har svaret, at når hundredevis af andre medier hele tiden angriber Trump, så behøver han ikke og han tilføjede, at »postmodernisme og venstrefløjen er en langt større fare for den vestlige civilisations fremtid end Trump.« Og han tilføjede på den borgerlige web-side PragerU i februar 2017:

I dag repræsenterer de såkaldte progressive en falsk moralsk bevægelse, som slynger om sig med anklager om racisme, fremmedhad, homofobi, islamofobi og andre meningsløse ord mod enhver, som er uenige med dem. Dave Rubin

»Idag repræsenterer de såkaldte progressive en falsk moralsk bevægelse, som slynger om sig med anklager om racisme, fremmedhad, homofobi, islamofobi og andre meningsløse ord mod enhver, som er uenige med dem.« Interviewet med Dave Rubin på PragerU er blevet set af over 6 millioner.

Ikke nem at sætte i bås

Dave Rubin er som andre yngre netstjerner ikke let at sætte i båd. Selvom han kritiserer venstrefløjen, så hylder han holdninger, der er populære netop på venstrefløjen. Netop det forhold, at han og andre ikke er nemme at sætte i bås, er en af grundene til, at den gamle venstrefløj og etablerede medier ser surt på dem.

I artikler i venstrefløjsmediet Daily Beast og i New York Times har Rubin været udsat for kritik af, at han har interviewet folk, som befindner sig langt ude på højrefløjen uden at stille dem kritiske spørgsmål. I et filmklip fra Youtube kommenterer han kritikken med at sige, at de nye fritænkere på nettet er en af vor tids væsentlige frigørende kræfter. Han kritiserer de etablerede medier for at være alt for lukket og ikke åbne op for anderledes synspunkter og derved skabe et ekko-kammer for folk, der er enige med hinanden i forvejen.

Dave Rubin skrev i en tweeter: »Jeg ved, at det virker som om alle er gået amok, men hvis man kigger nærmere efter, kan man se, at folk i tonsvis prøver at finde ud af, hvad de mener. Vi lever i en frugtbar tid for ideer.« Rubin er fritænker og hans programmer er åbne for ideer og holdninger og han er derved blevet en af de væsentligste stemmer i den nye bølge af unge fritænkere.