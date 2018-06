Borgerlige Youtube-stjerner: Ben Shapiro

Ben Shapiro er kun 34 år, men alligevel er han brudt igennem som de borgerlige unges håb. Han har sit eget netmedie Daily Wire, hvor han skriver artikler og sender film med sin selv som vært og i samtaler med andre borgerlige fritænkere.

Ben Shapiro under beskyttelse

Men det er hans optræden på amerikanske universiteter, der har vakt størst opmærksomhed og vrede.

I februar 2016 gav han en tale på California State University, hvor han kritiserede, at ytringsfrihed var under pres på universiterne, fordi studenter på venstrefløjen ikke ville høre på andres holdninger end deres egne og at de betegnede borgerlige meninger som »mikroaggression.«

Dette forsøg på af indskrænke ytringsfriheden har rod i den omsiggribende identitets-politik, hvor venstrefløjen lægger vægt på hvilken minoritet, man kommer fra og betegner kritik som agression eller racisme vendt mod minoriteten. På California State University var det ved at gå helt galt. Først krævede venstreorienterede studenter forelæsningen aflyst, fordi den var udtryk for »hate speech«.

Universitets præsident følte sig presset og aflyste derpå forelæsningen, men efter krav fra Shapiro, fik han alligevel lov til at holde sin tale, men hundredevis af studenter dannede derpå en menneskekæde, for at forhindre folk i at komme ind i foredragssalen. Efter talen måtte Ben Shapiro ekskortes væk fra området af politiet.

Balladen på California State University var blot en ud af flere voldsomme optrin på uiniversiteter. Men Ben Shapiro er ikke nogen ekstremist, hate-taler eller Trump-tilhænger. Han er opvokset i et jødisk miljø og skrev allerede som 17 årig betalte politiske kommentatorer til amerikanske medier.

I 2012 blev han redaktør på det højreorienterede Breibart News, hvis chefredaktør Steve Bannon skulle få en kort, men mindeværdig karriere hos præsident Trump. I marts 2016 sagde han sin stilling op, fordi han var uenig med Breibart News politiske linje og han udtrykte ofte Trump-kritiske holdninger. Han etablerede derpå sit eget medie The Daily Wire, hvor han en gang om ugen sender The Ben Shapiro Show, der i november 2017 blev downloaded 10 millioner gange hver måned.

Shapiro kritisk over for Trump

Selv om Ben Shapiro er kritisk over for Præsident Trump, så er han ikke uden anerkendelse af visse sider af Trumps politik. Han støtter USAs flytning af den amerikanske ambassade til Jerusalem og opsigelsen af atom-aftalen med Iran - hvilket iøvrigt langt de fleste borgerlige gør i USA. Shapiro optræder ofte i andre talk-shows og skriver artikler i det konservative tidsskrift National Review.

Han har været en kritiker af den yderste højrefløj i USA, som betegnes som all-right. Ben Shapiro retter ofte skarp kritik af den amerikanske venstrfløj og den identitetspolitik, der er i fremgang både hos venstrefløjen og amerikanske medier. Hans synspunkt er, at identitetspolitikken umuliggør individets egne holdninger og i sidste ende undergraver demokratiet.

Det er hans vurdering, at venstrefløjen har misbrugt sin dominans over film og TV til at fremme denne identitetspolitik og at valget af Trump var det taves flertal protest mod denne dominans. Hans Daily Wire tagher ofte sager fra medierne op.

Ben Shapiro er som andre i den nye bølge af borgerlige fritænkere ikke sådan at sætte på en formel. Da Roseanne Barr fik stoppet sit ellers populære Trump-venlige show Roseanne på TV-stationen ABC, fordi hun tweetede en tekst, der af de fleste blev opfattet som racistisk, var mange borgerlige vrede, men Ben Shapiro skrev i National Review, at hun var skør som en jule-frugtkage og at hun fortjente at blive stoppet, men at man selvfølgelig skulle passe på med at indskrænke ytringsfriheden.

Borgerlige unge og sociale medier

Ben Shapiro forklarer selv i en artikel til National Review, hvorfor han og andre unge borgerlige med så stort held er gået ind i politik istedet for underholdning: »Hollywood og medierne er i ekstraordinær grad blevet domineret af venstrefløjen og derfor er en modkultur vokset frem.

Det er en kultur, som ser kynisk på underholdningsindustrien, der er misfornøjet over disse mediers konstante angreb og irriteret over deres selvsikre arrogance. Det lykkedes ikke højrefløjen at skabe et kulturelt miljø, der kunne modstå venstrefløjens magt, så højrefløjen svarede igen ved at kanalisere deres manglende kulturelle muligheder ind i politik.«

Hollywood og medierne er i ekstraordinær grad blevet domineret af venstrefløjen og derfor er en modkultur vokset frem. Shapiro

Det har Ben Shapiro gjort med utrolig succes og sammen med Dave Rubin, er han idag den mest populære af de unge borgerlige fritænkere.