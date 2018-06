Bogen hyldes af Bill Gates, der har foræret den til millioner af amerikanske unge. Nu følger Anders Samuelsen i hans fodspor

Først ville Bill Gates forære »Factfulness« til USAs college- og universitets-dimittender, og så meldte du ud, at alle der kommer ud fra en ungdomsuddannelse i Danmark skal have et eksemplar af den. Hvad er det ved den bog, der gør den så fantastisk?

»Hvis man godt vil gøre noget godt for verden og løse dens problemer, så er det rigtig vigtigt, at man forstår, hvor vi er, og hvor vi kommer fra - hvad det er for en udvikling, vi er inde i. Hvis man bare får et tal uden at kende baggrunden, tænker man: »Det er helt forfærdeligt, det kan vi ikke løse, verden går under. Noget af det mest ødelæggende for et ungt menneske, er fornemmelsen af, at alt er umuligt. Det er vigtigt at få at vide, hvad virkeligheden er. Dét er også døråbningen til at finde løsningen på de resterende problemer.«

Noget af det, jeg som udenrigsminister ser, når jeg rejser rundt i verden, er de fremskridt, der sker mange steder. Det blik får man også i »Factfulness«.

Man kan argumentere for, at et væld af andre bøger kunne være relevante for unge. Fx skønlitterære klassikere. Hvorfor er lige den bog så vigtig, at de danske unge bør få den foræret?

»Der kan helt sikkert være mange andre relevante bøger. Jeg har fx lige bestilt bogen »Enlightenment now: The case for reason, science, humanism and progress« hjem, den kunne sikkert også være relevant. Det her kommer da heller ikke til at være et projekt, hvor staten betaler for det. Jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan samle nogle folk, som vil være med til at donere bogen. Ligesom det med Bill Gates er en privat donor, der står bag i USA. Jeg er i gang med at række ud til folk, som jeg kunne forestille mig vil synes, det kunne være et sjovt projekt at være med i.«

Hvorfor er det en opgave for en udenrigsminister?

»Jamen, hvorfor er det en opgave for staten at uddanne unge, kunne man også spørge? Det er det jo, fordi vi tror på, at uddannelse og oplysning er vejen frem. Det er dét, der skaber vejen frem til løsninger. Noget af det, jeg som udenrigsminister ser, når jeg rejser rundt i verden, er de fremskridt, der sker mange steder. Det blik får man også i »Factfulness«.

Kan bogen noget særligt, som ingen andre medier kan - det er jo ingen hemmelighed, at det ikke er unges foretrukne medie?

»Det tror jeg. Det, at man får en fysisk bog i hånden, gør, at den er sværere at smide væk end noget, man lige ser på nettet. Som jeg forstår det, har Bill Gates givet de unge en kode, så de kan læse bogen på nettet, men jeg vil gerne have, at de danske unge får et fysisk eksemplar, det er min drøm, for jeg tror, at hvis sådan en bog først kommer til at stå på en bogreol, så smider man den ikke bare ud. Jeg gør også selv det, at jeg læser en til to bøger om ugen, en blanding af faglitteratur og skønlitteratur. Det giver en fordybelse ved siden af alt det, der er meget overfladisk, og som man drøner henover: Kommentarer, avisartikler, hurtige interviews. Bogen tilbyder en fordybelse, som er interessant. Der er nogen, der har tænkt over noget, som så strækker sig henover 250 sider. Det gør, at man kommer emnet igennem på en anden måde, end hvis man læser en hurtig artikel.«

Hvad er din seneste store læseoplevelse?

»Hvis jeg skal nævne en bog, jeg lige vendte sidste side på i går, så er det »Vindens skygge« af Carlos Ruiz Zafón, det er en kæmpestor roman. Før den var det Anna Libaks »Forstå populismen«. Jeg har også læst Henrik Sass Larsens seneste bog og Per Stig Møllers nye inden for de seneste 14 dage. Jeg er ikke enig med Henrik Sass i særlig meget, men det er da interessant at høre, hvad der ligger bag hans tænkning.«