Arkitekturanmeldelse

BLOX - den grimme bygning med de indre værdier

Har man ikke udseendet med sig, må man gøre sig mere umage. Hedder det. Det bliver BLOX nødt til, for bygningen er i sig selv et misfoster ved Københavns Havn. Men den har potentialet til at blive til gavn for interessen for design og arkitektur - og for at blive et nyt mødested i København