Blachman ser tilbage: Opmærksomheden har været overvældende

Det er tiende gang, at Thomas Blachman sidder i dommerstolen i "X Factor".

Han dommerdebuterede, første gang "X Factor" blev sendt i 2008, og slutter ti år senere også af som dommer i den sidste sæson af programmet på DR.

Den 54-årige komponist vandt i 2014 programmet med sin sammensatte duo, Anthony Jasmin, og i år er han igen mentor for grupperne.

Her ser Thomas Blachman tilbage på sine år i "X Factor".

Hvad har været den største musikalske oplevelse på scenen?

»Det er svært at sige. Der er måske tre-fire stykker på en sæson. Jeg vil ikke fremhæve nogen, for det er synd for de andre, men jeg synes for eksempel, at Chili (ung solist i 2017, red.) var helt sindssyg sidste år. Jeg havde også en, der hed Amanda (ung solist i 2013, red.), og jeg lavede en duo, der hed Nicole Simone og Jean Michel (gruppe i 2012, red.), som var vild.«

»Jeg synes også, Remee og nogle af mine andre meddommere har haft nogle gode nogle. Men det er ikke noget, der bare kommer en masse. Det er noget, der kommer sådan hvert tredje show, måske én gang.«

Hvad har været din største skuffelse?

»Jeg bliver ikke skuffet af natur og evner ikke at blive skuffet. Det gider jeg ikke spilde tid på.«

Hvad har du været mest stolt af?

»Stolthed er heller ikke noget, jeg tænker så meget over. Jeg har gjort et stykke arbejde på min egen måde, og det er ligesom en pointe i sig selv.«

»Uanset hvad man foretager sig, skal man blive den bedste til det på sin egen måde.«

Hvad ville du ønske, du havde vidst til at starte med?

»Det er måske den der 100 procents genkendelse i offentligheden og det at lægge ansigt til noget. Jeg kan ikke være nogen steder uden at folk ved, at "det er ham der", og det kommer jeg ikke af med foreløbig.«

»I længden er det irriterende, men jeg skal ikke have ondt af mig selv - jeg havde bare ikke set det komme i den størrelsesorden. Det vidste jeg ikke.«

»Der er kun en lille del af mig i "X Factor". Jeg skal også ud af fjernsynet på et tidspunkt, men jeg skal ikke brokke mig. Jeg er meget, meget taknemlig.«

Hvad er succeskriteriet i år?

»Det er som altid at vælge de rigtige sange og gøre det, så mine artister slapper af og udvikler sig.«

»Man ved aldrig 100 procent, hvad der sker, når man går på scenen.«

»X Factor« sendes fredag aften klokken 20.00 på DR1.