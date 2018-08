Bjørn Nørgaard: "Politikerne prøver at lade være med at lave kulturpolitik"

»Når ministeren i sin mageløse arrogance bebrejder nutidens kunstnere deres manglende samfundsengagement og henviser til, at disse fribyttere i de gode gamle dage var langt mere engagerede og deltagende i den fælles samtale, glemmer hun for det første, at de, med datidens betydeligt højere aflønning af kunstnerisk arbejde, havde bedre råd til den tidskrævende luksus, det er at ytre sig i debatten. Dengang kunne man leve i ugevis på en kronik – og DR betalte fremmødehonorar! For det andet overser hun bekvemt, at der faktisk blev lyttet til kunstnerne.«

Sådan lyder noget af den lange svada, som forfatteren Hanne-Vibeke Holst i et debatinlæg på altinget.dk i tirsdags rettede mod kulturminister Mette Bock (LA). Men hvad siger andre fremtrædende kulturmennesker? Er der noget om snakken?

Det er sigende, at man for nogle år siden opgav at have politikere i Statens Kunstfonds repræsentantskab, fordi politikerne aldrig mødte op.«

Professor Bjørn Nørgaard, der var professor ved kunstakademiet fra 1985 til 1994 og er kendt for alt fra hesteofringen i 1970 til dronningens nye gravmæle i Roskilde Domkirke, siger om Hanne-Vibeke Holsts kritik af kulturministeren:

»Det er jo altid sympatisk, når folk hidser sig lidt op og siger noget, men i virkeligheden er det irrelevant, for Mette Bock kan ikke gøre så meget fra eller til. Der er ingen partier overhovedet, der har en langsigtet kulturpolitik.«

Bjørn Nørgaard siger videre, og på linje med Hanne-Vibeke Holst, at det hverken er sådan nogle som direktøren for Statens Musum for Kunst eller kunstakademiets rektor, der skal skabe dén brede offentlighed om kunst og kultur, som en Mette Bock efterlyser:

»Denne brede offentlighed er politikernes pipeline, men politikerne gør noget andet. Politikerne prøver at lade være med at lave kulturpolitik, for så får de bare problemer. Det er sigende, at man for nogle år siden opgav at have politikere i Statens Kunstfonds repræsentantskab, fordi politikerne aldrig mødte op.«

Hvad mere konkrete og efter hans mening uheldige kulturpolitiske beslutninger angår, peger Bjørn Nørgaard blandt andet på, at man er i gang med at sælge hele Brede - dansk industris vugge - og at Vestindisk Pakhus bliver sat til salg, mens Statens Museum for Kunst får at vide, at det har to år til et fjerne indholdet, der er en af Europas fineste samlinger af gipsafstøbninger.

»Det, som er dybt bekymrende, er, at når jeg taler med politikere om den slags, så siger de allesammen, jamen, der her lyder helt galt, hvem har besluttet det her? Vi står i en situation, hvor der administrativt træffes beslutninger, der har meget langtrækkende konsekvenser, men uden at nogen har besluttet det politisk.«

Hvad vil du selv gøre ved det?

»Inden jeg går mere i dialog, vil jeg gerne have at vide, hvem det egentlig er, jeg taler med: Embedsmændene eller politikerne?«

Forfatteren Kaspar Colling Nielsen, der senest har udgivet romanen »Det europæiske forår«, siger:

»Jeg er meget enig i Hanne Vibeke Holsts betragtninger. Jeg har netop været til ministerens Røddingmøde, og det var besynderligt, at det hele handlede om, at kulturen har et legitimeringsproblem, og at vi måske skulle foretage os noget andet end at være kunstnere, f.eks. lave noget socialt arbejde. Det var en underlig, fattig betragtning.«

Kaspar Colling Nielsen tilføjer, at kunst og kultur jo ikke skal betragtes ud fra et nytteperspektiv, for selvfølgelig skal kunsten gøre nytte, men ikke ud fra en monetær betragtning.

»Kunst og kultur jo handler om noget helt andet - om at have andre måder at betragte mennesket og den menneskelige eksistens. Det er det egentlige formål. Men selv hvis man accepterede at anlægge et nytteperspektiv, må man sige, at dansk kunst og kultur leverer helt ekstremt godt - især i betragtning af, hvor lidt tilskud, der rent faktisk gives.«

Ifølge Kaspar Colling Nielsen kan det godt være, at folk synes, vi bruger mange penge på kunst og kultur - selvom det ikke er mere, end en middelstor provinsby bruger på at vedligeholde sine veje.

»Men når det nu går så godt for dansk kunst og kultur i udlandet, synes jeg godt, at kulturministeren som vores chef kunne bruge bare en lille smule tid på at forsvare området og tale det op,« siger han.

I et svar til Hanne-Vibeke Holst på altinget.dk skriver Mette Bock blandt andet:

»Det, jeg opfordrer til, er i al sin enkelhed, at kulturdebatten også kommer til at handle om andet end økonomi og nytteværdi. Jeg »kræver« selvfølgelig ikke, at kunstnere i højere grad deltager i den generelle samfundsdebat. Det ville være absurditet i et frit samfund. Men jeg tillader mig at udtrykke et håb og en opfordring. Det er et ønske, der bygger på den overbevisning, at et demokrati får mere fylde og substans, når det bygger på pluralisme og dermed mange forskellige stemmer.«