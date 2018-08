Birthe Kjær helmer ikke: Jeg skal hele tiden blive bedre

Hun har optrådt, siden hun var 12 år gammel, men torsdag kunne Birthe Kjær indtage en scene, hun aldrig før har stået på.

Her spillede sangerinden og hendes ni mand store orkester nemlig på Smukfest i Skanderborg for allerførste gang.

»Der er noget prestige i at få lov at spille på Smukfest, og især når man ikke har spillet her før. Og til sommer skal jeg spille 20 koncerter rundt om i landets musikhuse, så det er også en drøm, der går i opfyldelse,« siger Birthe Kjær.

På festivalen blev hun torsdag hyldet for sin lange karriere, da hun sammen med sangerinden Mø modtog Polka Verner Legatet, der hvert år uddeles til personligheder, som har gjort et ekstra indtryk.

»Det er et fantastisk skulderklap at få sådan en pris i min høje alder og med min genre«, siger Birthe Kjær.

I motivationen for prisen lød det, at hun gennem sin karriere har arbejdet hårdt. Men for sangerinden selv har det aldrig føltes sådan.

»Jeg vil ikke kalde det hårdt, men jeg har altid arbejdet meget, fordi jeg gerne ville dygtiggøre mig. Og sådan har jeg det stadig, jeg går meget i detaljer og skal blive bedre og bedre«, siger Birthe Kjær.

»Jeg har også været heldig, at jeg har fået en masse udfordringer undervejs med blandt andet teater og revy, og det har gjort mig bedre.«

Hun kalder sin karriere for »én lang uddannelse«.

»Nu står jeg på en festival, og så synger jeg de gamle sange, for de er blevet kult igen og det udnytter jeg til at skabe en fest, men jeg har jo både lavet en countryplade og en bigband-plade, så jeg har også udviklet mig«, siger hun.

I år kan sangerinden fejre, at det er 50 år siden, hun udkom med sit første album.

»Det har bare kørt derud af. Det havde jeg jo slet ikke regnet med, men hvem regner også med, at de kan få lov til at blive ved med at lave plader i 50 år? Det er da utroligt flot«, siger hun.

