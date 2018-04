Birgithe Kosović: »Jeg er 100 procent hulebo«

»Min udsigt er en baggård på Østerbro og overboernes byggestillads. Alt er gråt og brunt. Det meste af tiden har jeg lukket gardinet for vinduet. Det består af et rullegardin af papir, men da det ikke tog nok af lyset, hængte jeg endnu et lag med et smukt stykke stof op. Jeg er 100 procent hulebo, når jeg skriver, og mit bord er indrammet af bogreoler, så jeg sidder i en boggrotte med indirekte lys.

Foran mig er en opslagstavle med et virvar af billeder af personer og steder i min seneste roman, »Den inderste fare« om Erik Scavenius. Et af dem viser ham, da han som ældre mand træder ud fra afhøringerne efter krigen. Hans blik er på én gang varmt og fast, men også slidt; på nippet til den helt store opgivelse. Man kan se, hvordan det blik vil glide ud, når døden kommer. Da jeg så det første gang, fik jeg en klump i halsen. Det vil jeg beholde, også når jeg om få dage rydder tavlen og går i gang med min næste bog.«