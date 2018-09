Bill Cosby dømt: Skal på liste over farlige sexforbrydere

Den engang så feterede komiker Bill Cosby fik tirsdag sat et vanærende punktum i en langstrakt sag om sexovergreb. En dommer i Pennsylvania dømte ham tirsdag for overgrebene på den nu 45-årige Andrea Constand, og den verdensberømte komiker registreres nu på en offentlig liste over sexforbrydere. Han skal desuden gå i terapi resten af livet. Længden af en eventuel fængselsstraf afgøres senere på dagen amerikansk tid.

Mens den 81-årige Cosby selv har forholdt sig tavs i retten, har hans forsvarer ihærdigt agiteret for kortere straf og husarrest i stedet for fængsel begrundet med Bill Cosbys alder og svigtende syn.

»En 81 år gammel, blind mand er ikke til fare for andre end sig selv,« lød et af argumenterne.

Men hvis Bill Cosby er ufarlig i dag, så det anderledes ud, da han var yngre. For eksempel dengang, han i 2004 mødte Andrea Constand på Temple University, hvor hun var leder af kvindernes basketball-linje på universitetet. Komikeren, der gik under kælenavnet »America's Dad«, inviterede Constand hjem i sin villa i Philadelphia, hvor han foregav, at de skulle drøfte hendes fremtidige karrieremuligheder. Han ville være hendes mentor, lod han forstå. Kort efter ankomsten til superstjernens hjem tilbød han hende tre blå piller, som skulle få hende til at slappe af.

»Pillerne er dine venner. Bare slug dem,« sagde Cosby ifølge Andrea Constand, som også har forklaret, at hun tog pillerne, fordi hun troede, at Cosby var en mand, man trygt kunne stole på.

Andrea Constand fik tilbudt nogle piller af Bill Cosby. Minutter efter, at hun havde taget pillerne, fik hun svært ved at tale, hendes ben blev slappe.

Overgreb, te og muffins

Minutter efter, at Andrea Constand havde taget pillerne, fik hun svært ved at tale, hendes ben blev slappe, og hun blev af Cosby hjulpet hen på en sofa. Her lå hun, ude af stand til at flygte eller gøre modstand, mens han befamlede hendes bryster, stak sine fingre op i hendes underliv og lagde hendes hånd på sin penis. Kort efter mistede hun bevidstheden, og da hun vågnede, lå hendes tøj smidt over hele værelset. Om morgenen serverede Bill Cosby en kop te og en muffin, som om intet var hændt. Den groggy Andrea Constand kørte hjem. Og valgte i første omgang at tie.

»Det var Bill Cosby. Det var Dr. Huxtable. Hvem i alverden skulle tro på mig?« som hun forklarede, da TV-stationen NBC spurgte til hendes tavshed.

At Andrea Constand dengang hverken havde fantasi til at forestille sig, at Cosby var sexforbryder, eller modet til at anmelde ham, er for så vidt ikke mærkeligt. Bill Cosby var et ikon i amerikansk underholdning i almindelighed og i afro-amerikansk kultur i særdeleshed. Han var manden, der løftede den sorte stand-up-comedy ud blandt det brede – og hvide – publikum, hvor han fik millionerne til rulle lige så hurtigt, som han fik nedbrudt barrierer. Det var ham, der skabte den monstrøst succesfulde 80er sitcom »The Cosby Show«, der etablerede den sorte kernefamilie som en succeshistorie, og hvor han blev et med sin moralsk uanfægtelige hovedrolle. Narrativet om det succesfulde læge-advokat-par, Cliff og Claire Huxtable og deres søde børn, blev en milepæl i TV-historien og en fiktiv virkeliggørelse af den farveblinde, amerikanske drøm.

Kort om Cosby William Hennry Cosby er født 12. juli 1937 i Philadelphia. Han har siden 1962 været gifkt med Camille og er far til fem børn. Cosbys karriere som stand-up-komiker begyndte i San Fransisco 1960erne. Herfra styrede han direkte mod TV. Bill Cosby blev verdensberømt med serien »The Cosby Show«, der kørte fra 1984-1992 (På dansk:«Cosby & Co«). Her spillede han den lune børnelæge Cliff Huxtable. Anklagerne om seksuelle overgreb begyndte for alvor i 2005, hvor Andrea Constand første gang forsøgte at rejse en sag imod Bill Cosby. Sagen blev lukket med et forlig og en erstatning, selv om flere kvinder også dengang bakkede Constands oplysninger op. I 2014 får anklagerne mod Cosby nyt liv, da en video med komikeren Hannibal Burress går viralt. Buress siger i en joke om Cosby, at han er voldtægtsforbryder. I de følgende måneder står 60 kvinder frem med historier om overgreb, begået af Bill Cosby over en periode på fire årtier. Mange af dem med beretninger om, at de er blevet bedøvet og derefter seksuelt misbrugt. De fleste anklager er forældede og uden beviser, men fordi der er registreret en afhøring af Bill Cosby i 2005, hvor han erkender at have givet Andrea Constand piller, bringer anklagemyndigheden sagen for retten. Sagen ender uden dom i juli 2017, da juryen er uenig, men genoptages i april i år, hvor Bill Cosby kendes skyldig i seksuelle overgreb mod Andrea Constand. Med dommen tirsdag skal Bill Cosby stå på en offentligt tilgængelig liste over sexforbrydere, som uddeles i hans nærområde. Samtidig skal han gå i livslang terapi. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Bill Cosby er en voldtægtsforbryder«

Bill Cosby var udadtil selve modpol til en seksuel overgrebsmand, og så meget desto dybere blev hans fald. Superstjernens rutsjetur fra tinderne begyndte ironisk nok i den stand-up-comedy, han selv havde været med til at definere årtier forinden. Da komikeren Hannibal Burress under et show i 2014 kaldte Bill Cosby for en voldtægtsforbryder, gik vidoen viralt, og det, der havde været en offentlig Hollywood-hemmelighed, blev mere end et løst rygte. I månederne, der fulgte, trådte omkring 60 kvinder frem med nogenlunde enslydende beretninger: Siden 1960erne havde Bill Cosby med jævne mellemrum brugt sin berømmelse til at lokke kvinder i enrum, snydt dem til at tage bedøvende piller og misbrugt dem.

En af dem, der gentagne gange offentligt har fortalt sin historie, er den tidligere supermodel Janice Dickinson. Hun forklarede i retten under vidneansvar, hvordan hun i 1982 blev voldtaget, efter at Bill Cosby havde givet hende piller, som han påstod ville afhjælpe hendes menstruationssmerter.

»Han lugtede af cigarer, espresso og sin kropslugt. Jeg kunne ikke bevæge mig. Det føltes som om, jeg var lammet. Her lå hele Amerikas far oven på mig, lykkeligt gift og med fem børn, og alting var så utroligt forkert,« forklarede hun.

Anklagerne om overgreb mod Janice Dickinson og de fleste andre kvinder var dog forældede og holdt ikke i retten. Men samtidig var antallet af kvinder, der stod frem, så massivt, at påstandene var umulige at sidde overhørig, særlig i et retssamfund, hvor #MeToo-bølgen samtidig var ved at tage form.

Janice Dickinson forklarede i retten under vidneansvar, hvordan hun i 1982 blev voldtaget, efter at Bill Cosby havde givet hende piller, som han påstod ville afhjælpe hendes menstruationssmerter.

En skalp til #MeToo

I tilfældet med Andrea Constand viste det sig, at anklageren kunne føre en sag. Det var svært for Cosby-forsvaret at påstå, at den lesbiske Constand selv havde inviteret til den seksuelle akt, og hun havde politianmeldt overgrebet i 2005, et år efter at det fandt sted. Dengang betalte Cosby sig ud af besværet ved at indgå et forlig, men de afhøringer, Cosby var igennem, blev gemt og blev værdifuldt bevismateriale. I april i år blev Bill Cosby dømt for tre seksuelle forhold, alle begået mod Andrea Constand, og med retens afgørelse tirsdag er der sat et foreløbigt punktum for en af de mest spektakulære sager i nyere tid.

Andrea Constands sejr over Bill Cosby bærer en symbolværdi, der rækker langt ud over domfældelsen. Sejren udløser både jubelråb hos de dusinvis af kvinder, som aldrig fik anmeldt Cosby, mens tid var, og hos den #MeToo-bevægelse, der nu har taget endnu en skalp. At det lykkedes at etablere en sag mod Bill Cosby var i høj grad med til at bære bevægelsen frem, og siden er hanelefanterne faldet på stribe.

Filmproduceren Harvey Weinstein og skuespilleren Kevin Spacey fik karrieren rykket væk under sig på et splitsekund. Adskillige chefer i den amerikanske medie- og musikbranche er fyret. Og i øjeblikket kæmper Donald Trumps kandidat til den betydningsfulde post som højesteretsdommer, Brett Kavanaugh, for sin karriere på grund af beskyldninger om overgreb, der er årtier gamle.

»Jeg håber, at det er en permanent forandring. At der ikke længere eksisterer en idé om, at du kan nå et punkt, hvor du er så succesfuld, at du kan gøre, hvad der passer dig«, siger Aviva Orenstein, juraprofessor på Indiana University, til Reuters.

Men Bill Cosby-sagen er på mange måder er i sin egen kategori. Fordi de mange beretninger om bedøvelse, overgreb og voldtægter skaber en fortælling, der ikke bare handler om magtfuldkommenhed eller smågramserier, men om regulær ondskab. Fordi Bill Cosby gennem hele sin karriere fremstillede sig selv i et lys, der ikke kunne tåle at blive tændt.

Og mest af alt, fordi sagen viser, at ingen er immun, når retten lader hammeren falde.

Heller ikke »America's Dad».