Berlingskes anmeldere: Her er det teater, du skal se i efteråret

TEATER

Jakob Steen Olsen, teaterredaktør Jakob Steen Olsen, teaterredaktør

»Aladdin«

Hvor: Det Kongelige Teater, Skuespilhuset

Premiere: 21. september

Christian Lollike viste vejen, da han på Aarhus Teater - i samarbejde med hans eget teater Sort/Hvid - fornyede Holberg indefra og udefra med sin smågeniale bearbejdelse af »Erasmus Montanus«. Nu håber Det Kongelige Teater på mere af samme skuffe med den uforfærdede dramatiker-instruktørs version af Oenhlenschlägers eksotiske, dramatiske digt »Aladdin«, der sættes på scenen med mulighed for at kaste moderne dagsordener om dem og os ind i foretagendet. Et stort hold skal løfte opgaven med det nye talent Alvin Olid Bursøe i titelrolllen.

»Orlando«

Hvor: Betty Nansen Teatret

Premiere: 14. september

Jeg skal se alt, instruktøren Elisa Kragerup laver. Selv, når det ikke er vellykket - hvilket sjældet sker - er hendes livtag med forlæggene altid interessante. Nu har hun heldigvis fået sit »eget« teater, juvelen i den københavnsnke teaterkrone, Betty Nansen Teatret, med mulighed for at gøre den til et moderne, levende og sprælsk teater. Med sine kropnsære, dristige og gennemtænkte versioner af klassikerne får hun gang på gang gjort historier fra før nærværende og til at føle på egen krop. I dramatiseringen af Virginia Woolfs roman »Orlando« spiller Maria Rossing litteraturhistorikeren, der bevæger sig gennem fire århundreders kunsthistorie og skifter køn undervejs.

Ind og ud af verdenshistorien og kønsidentiteterne: Maria Rossing spiller hovedrollen i "Orlando" på Betty Nansen Teatret.

»Svejk«

Hvor: Nørerbro Teater

Premiere: 27. september

Rasmus Botoft. Er han den rette til at spille Svejk, den tjekkeiske hundehandler og folkelige helt, der først optrådte i en roman af Jaroslav Hašek , hvor Svejk var østrig-ungarsk soldat i Første Verdenskrig - siden blev han af Bertolt Brecht omplantet til Anden Verdenskrig. Det er der meget, der taler for. Han har snuheden, den hurtigtløbende replik, både intelligensen og naiviteten, humoren. På Nørrebro Teater bruger man en britisk dramatisering af historien om manden, der overlever den brutale krig. Men hvorfor klarer Svejk skærene? Fordi han drevent løber om hjørner med magten eller fordi han er en glad idiot?

Rasmus Botoft skal spille den snedige hundehandler og folkeligehelt i »Svejk« på NørrebroTeater.

TEATER

Anne Liisberg, teateranmelder Anne Liisberg byline

»Tom - en musikalsk forestilling om en digter«

Hvor: BaggårdTeatret, Odense Teater og turné.

Premiere: 15. september.

BaggårdTeatrets Reumertnominerede forestilling »Bertolt Brechts Svendborgdigte« har siden 2016 gået sin sejrsgang over hele landet. Nu kaster teatret og den tyske instruktør Petra-Leonie Pichler sig over en hjemlig digter. Forestillingen bygger på det 20 år gamle kult-album »Glimtvis«, hvor skæve beats blev lagt på Tom Kristensens egen stemme. Det lyder nørdet og smalt, men med linjer som »Jeg har længtes mod Skibskatastrofer og mod Hærværk og pludselig Død« og Brecht-forestillingens brede gennemslagskraft i mente kan vi håbe på eksistentielt teater med kant. Den tyske instruktør Petra-Leonie Pichler, der stod bag den Reumert-nomineret forestilling Bertolt Brecht Svendborgdigte skeber nu en forestilling om en af dansk litteraturs store, der ogspå havde tilknytning til det sydfynske, Tom Kristensen.

»Babettes gæstebud«

Hvor: Østerbro Teater/Republique.

Premiere: 22. september.

Republique fortsætter traditionen med madteater og har noget at leve op til efter sidste års helstøbte, Reumertvindende og subtilt inddragende version af Thomas Vinterbergs »Festen«. Samme kunstneriske hold tager i år livtag med Karen Blixens hyldest til den sanselige nydelse, »Babettes Gæstebud«. Fortællingen har ikke umiddelbart samme publikumskonfronterende potentiale, men mon ikke Simon Boberg, Rolf Heim og kok Mette Martinussen får præsenteret en vedkommende menu, der glæder ganen og udfordrer tanken på samme tid?

Marie Tourell Søderberg, Ellen Hillingsø og Benedikte Hansen låner ord og krop til KarenBlixens »Babettes gæstebud« som madteater på Republique.

»Den uendelige historie«

Hvor: Aarhus Teater.

Premiere: 16. november.

Aarhus Teater indvier sin ombyggede Store Scene med tyske Michael Endes evigtgyldige fantasy-fabel om drengen Bastian, der bliver mobbet og søger tilflugt i litteraturen, hvor han udkæmper farlige kampe og flyver med drager. Det er en rejse i litteraturens rum, i ensomhed, venskab og kærlighed, men mest af alt er det en spændende historie, der kalder på det bedste i Bastian – og i alle os, der åndeløst læste med og croonede til Limahls tidstypiske toner i titelsangen fra filmatiseringen fra 1984. Anton Hjejle, der debuterede i DR’s søndagsserie »Liberty«, spiller Bastian, Oh Land har skrevet ny titelsang og altid interessante Benjamin La Cour står for scenografien. Det bliver svært at undvære Limahls ømme fraseringer, men mon ikke der bliver masser af flyvende fest for øjne og ører, hjerte og hjerne alligevel?

Aarhus Teater inviterer små og store ind til sin stort anlagte dramatisering af Michael Endes børnebogsklassiker »Den uendelige historie«.

OPERA Søren Kassebeer, operaanmelder

Søren Kassebeer

“Trubaduren”

Hvor: Operaen.

Premiere: 22. september

Den legendariske italienske tenor Enrico Caruso sagde engang, at det eneste, det kræver, hvis man skal lykkes med en opsætning af Giuseppe Verdis opera »Trubaduren«, er verdens fire største sangere! Og det var jo morsomt sagt, omend sat noget på spidsen, for skal »Trubaduren« gå hjem, skal man, som i al opera, få sang, skuespil og scenografi til at gå op i en højere enhed, og nu bliver det så spændende at se, hvad Det Kongelige Teater får ud af Verdis udødelige klassiker om liv, død, kærlighed, hævn, frihedstørst og andre menneskelige grundtemaer. Francisco Negrin iscenesætter, og walisiske David Kempster får mulighed for at brillere i den store rolle som grev Luna.

»Sortbejdset operathriller om menneskets bitre hævnlyst, formålsløse anger og uindfriede begær,« kalder Det ongelige Teater Verdis »Trubaduren«. Intet mindre.

“Carmen”

Hvor: Turné i hele landet

Premiere: 5. oktober

Georges Bizets »Carmen« er og bliver en af alle tiders mest populære operaer, og det forstår man godt. Værket, der blev en kæmpefiasko ved premieren, men tindrende populært kort efter den stakkels komponists tidlige død, er så rig på fængende melodier, at man næsten tror, at det er løgn. Læg dertil en historie, der rummer alt det drama, al den jalouxi, al den skæbne, der hører sig til i en stor, dramatisk, tragisk, romantisk opera. »Carmen« er en af Den Jyske Operas satsninger i den kommende sæson, og amerikanske Thaddeus Strassberger står for både instruktion, scenografi og kostumer, mens den unge danske mezzosopran Johanne Højlund synger den skønne, farlige titelperson.

Grafik: Den Jyske Opera

“Den flyvende hollænder”

Hvor: Malmö Opera

Premiere: 2. februar 2019

Hvis man én gang er blevet bidt af Richard Wagner, er man for altid bidt, og dejligt, at vores svenske venner på Malmö Opera også har overskud til at sætte den store, tyske mester i scene. Sæsonens Wagner i Skåne er “Den flyvende hollænder”, et tidligt værk, der ikke når samme højder som fx “Tristan og Isolde” og “Parsifal”, men som dog på sin egen måde er vedkommende, medrivende musikdramatik.

Lars Krantz

I Malmø skiftes østrigske Josef Wagner og australske Daniel Sumegi til at synge hollænderen, og den unge svenske sopran Cornelia Beskow er hans elskede Senta. Hollandske Lotte de Beer iscenesætter, så der er lagt op til smukt internationalt samarbejde i det dejlige operahus på den anden side af Øresund.

DANS

Vibeke Wern, danseanmelder Vibeke Wern

”Dans2Go”

Hvor: Det Kgl. Teater, Gamle Scene

Premiere: 23. oktober

Den Kgl. Ballet fortsætter her i efteråret med succes-konceptet »Dans2Go«. Et program hvor publikum til særlig enhedspris præsenteres for nogle af balletkunstens mange forskellige udtryk. Programmet byder først på et gensyn med et af mesterkoreografen Jirí Kyliáns hovedværker, »Salmesymfoni« fra 1978 til musik af Stravinskij. Herefter følger Harald Landers sjældent opførte, men fejende flotte »Dvorak pas de deux« fra 1966. Til slut bliver det spændende at opleve den splinternye kreation, »My daddy loves sugar so much he eats it with his nose«, skabt af den talentfulde unge koreograf Oliver Starpov fra kompagniets egne rækker.

"Salmesymfoni", der er en hjørnesten i Jirí Kyliáns koreografiske virke, åbner programmet "Silk & Knife 2".

»Elsker dig for evigt«

Hvor: Takkelloftet, Operaen

Premiere: 9. december

Koreografen Marie Brolin-Tani og hendes dygtige unge dansere fra Black Box Dance Company i Holstebro kreerede sidste år forestillingen »Elsker dig for evigt« til Aarhus Europæisk Kulturhovedstad, der havde »rethink« som tema. Og Marie Brolin-Tanis danseforestilling er netop en gentænkning af Susanne Biers succesrige dogmefilm »Elsker dig for evigt«. Nu kan forestillingen opleves i København, når Black Box Dance Company til december indtager Takkelloftet sammen med komponisten og sangeren Pernille Rosendahl, der bl.a. synger sange fra soloalbummet »Dark Bird« som klangbund for dansedramaet over den tragiske kærlighedshistorie.

Siusanne Biers film "Elsker dig for evigt" er belvet til dansetaeetr i regi af koreografen Marie Brolin Tani.

»Krash & Chopin Danser«

Hvor: Takkelloftet

Premiere: 18. januar, 2019

Dansk Danseteater tager udgangspunkt i to vidt forskellige musiktraditioner i det nye dobbeltprogram »Krash & Chopin Danser« med koreografier af henholdsvis Alessandro Sousa Pereira og Tim Rushton. Sousa Pereira skabte oprindeligt »Krash« til Den Kgl. Ballet i 2015. Så nu bliver det interessant at se den kraftfulde powerdans til Turkman Souljahs brasiliansk-inspirerede rytmer blive danset af det kompagni, hvor Pereira selv er danser. Til klavermusik af Chopin præsenterede kompagniets nu tidligere leder, Tim Rushton, allerede for et år siden med stor succes sit forstudie til »Chopin Danser« i Operaens Foyer. Det gav stor lyst til at se det færdige værk.