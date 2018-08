Barndommens gade er blevet mondæn: Dyr byfornyelse har gentrificeret Vesterbro

Slagtergårdene på Enghavevej må nu lade livet for at gøre plads til nybyggeri. Det er et af de sidste monumenter fra en svunden tid. En tid, hvor arbejderne, misbrugerne, de skøre og de skæve boede på Vesterbro – Tove Ditlevsens Barndommens Gade er snart passé. De sidste murbrokker fra de historiske 1800-tals bygninger ligger der lidt endnu. Det øvrige Vesterbros gamle kvistlejligheder forvandles i hast til store tagterrasser, og karnapperne til små altaner, hvor Fairtrade-morgenkaffen roligt kan nydes, imens der spejdes ud på byens puls. Det sender boligpriserne til tops og gør det svært at finde tag over hovedet for de oprindelige beboere i Københavns gamle arbejderkvarterer. Det er efterhånden blevet en kendsgerning, men hvad er årsagen til den transformation?

Berlingske har sat Henrik Gutzon Larsen stævne på Vesterbro for at tale om byfornyelse og gentrificering. Han er lektor i kulturgeografi på Lunds Universitet og har forsket i gentrificering på Vesterbro, hvor han også selv bor.

Henrik Gutzon Larsen: »Vi har jo en forholdsvist stærk lejelov i Danmark, også for folk med erhverv. Det er en af grundene til, at forandringerne sker så langsomt i Danmark modsat udlandet.«

Vi træder ind gennem en træport med skarpe pigge monteret på toppen for at undgå ubudne gæster. Porten fører os ind i Henriks nu aflukkede baggård på Gasværksvej. Mange baggårde på Vesterbro var før i tiden pivåbne for offentligheden. Det var et livsvilkår, at der både var narkomaner og dealere i baggårdene.

Porten i hans egen gård, som blev opsat under byfornyelsen af Indre Vesterbro, kaldte de sågar Pusher-porten – den skulle nemlig holde pusherne ude.

Meget symptomatisk for kvarterets udvikling bliver der i dag hængt en regnbuefarvet flagguirlande op i den aflukkede baggård. Det sker i anledning af en børnefødselsdag. Mange af Indre Vesterbros baggårde har i løbet af byfornyelsen ændret sig markant. De er gået fra at være arnesteder for salg og indtagelse af hård narkotika til små grønne områder, hvor der blandt andet bliver spist boller og lagkage og sunget fødselsdagssang en torsdag formiddag.

»Grundlæggende betyder gentrificering, at en højere rangeret socialgruppe overtager boligerne i et område,« siger Henrik Gutzon Larsen.

Han forklarer, at der er tre faktorer, som har indflydelse på gentrificering af et område. Den første er økonomi. Hvis boligpriserne stiger meget inden for et bestemt geografisk område, vil færre mennesker have råd til at bo der. Den anden er kultur. I 1960erne var det populært at flytte til parcelhuse i forstæderne. Men de sidste 20 år har der i Danmark været en omvendt tendens, hvor mange helst vil bo i byen. Den tredje faktor er politik og planlægning.

Forskellige kombinationer af de tre faktorer gør sig ofte gældende, men økonomien er næsten altid det vigtigste, uddyber han.

Nørrebro-ballade skulle undgås

Da man gik i gang med byfornyelsen af Nørrebro i sen-70erne og start-80erne, var der mange konflikter, såsom slaget om Byggeren. Det krævede ved flere lejligheder en massiv tilstedeværelse fra politiet, fordi horder af utilfredse beboere forsøgte at forhindre nedrivningen af den folkekære byggelegeplads.

Under byfornyelsen af Nørrebro ryddede man hele karreer og byggede nyt op fra bunden, men med stor folkelig modstand.

Vesterbro skulle bevares for at undgå samme ballade som på Nørrebro. Derfor tog man udgangspunkt i de eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt. Det var en meget dyr fremgangsmåde. Det kostede 1,15 mio. offentlige kroner per renoveret bolig. Den strategi er sidenhen lagt på hylden. Slagtergårdene bliver derfor bulldozet frem for renoveret.

De mekanismer, der blev sat i værk, da man istandsatte meget dyrt, fik priserne til at nå et niveau, hvor de færreste kunne være med. Nørrebro fik almene boliger, mens Vesterbro fik andels- og ejerlejligheder.

»Indre Vesterbro var det område i København med den laveste sociale profil på stort alle områder: arbejdsløshed, overførselsindkomster og misbrug. Det var en meget svag profil. I dag er det komplet modsat.« siger Henrik Gutzon Larsen.

»Da man begyndte at snakke om gentrificering, var det mest noget, der foregik i London og New York. Der er den økonomiske faktor ekstremt vigtig. På Vesterbro vil jeg mene, at en væsentlig faktor også er den politiske. Det er sket gennem planlægning og byfornyelse, som ikke var noget, man iværksatte for at starte en gentrificering, men som så i sidste ende førte det med sig,« siger Henrik Gutzon Larsen.

Vesterbro bar inden byfornyelsen præg af hård narko og prostitution spredt ud over hele bydelen. Dengang flyttede folk væk fra Vesterbro, så snart de fik børn, hvis de altså havde råd.

»Hvis man læser planlægningsdokumenter for byfornyelsen på Indre Vesterbro, så står der, at målsætningen er at tiltrække børnefamilier. Fordi de ofte har job og er stabile indbyggere at have. Før byfornyelsen var Vesterbro det kvarter med suverænt færrest børn. I dag er Vesterbro et af de steder, hvor der bor flest familier med børn,« siger Henrik Gutzon Larsen.

»Men udskiftning af dem, der bor i husene, betyder nødvendigvis ikke, at det, der foregår på gaderne, ændrer sig«, uddyber han.

Konflikter om byrummet

»København var i 1980erne fattig med en omfattende social slagside, så jeg tror ikke, politikerne kunne forestille sig, at det nogensinde skulle blive som i dag. Alt, man havde for øje før i tiden, var at tiltrække nogle børnefamilier og andre kapitalstærke borgere, der kunne bidrage med noget skat,« siger Henrik Gutzon Larsen.

»Gentrificering i Danmark er foregået mere 'blødt' og over længere tid end i London, New York osv. Det har betydet, at vi ikke i Danmark har lagt mærke til det, før det reelt var sket,« siger Henrik Gutzon Larsen.

De velbjærgede, der flyttede til kvarteret, var utilfredse med kanyleaffald og stofindtagelse i byrummet. Selv om de klassiske Vesterbro-indbyggere heller ikke var begejstrede for på daglig basis at blive konfronteret med samfundets skyggesider, havde de nye en fordel i forhold til gamle indbyggere.

»De nye beboere var folk, som kunne udtrykke sig. Folk, der kunne skrive læserbreve. Det gode element i netop gentrificeringen af Vesterbro var, at nogle af de nye ressourcestærke tilflyttere fik lavet fixerum som et kompromis mellem det nye Vesterbro og det gamle,« siger Henrik Gutzon Larsen.

I takt med at flere og flere baggårde blev lukket af for offentligheden, blev narkomanerne mere koncentreret omkring Hovedbanegården og Halmtorvet. Elendigheden blev derfor mere iøjnefaldende, fordi det nu foregik på meget lidt plads i stedet for at være spredt ud over hele Vesterbro.

»Det er begyndt at blive bedre nu, men for ti år siden var der mange konflikter mellem det nye og det gamle Vesterbro. Børnefamilierne i lejlighederne og narkomanerne på gaderne. Den sociale og økonomiske kløft mellem dem, der bor her, og dem, der opholder sig her, er blevet meget større,« siger Henrik Gutzon Larsen.

Slagtergårdene går til grunde for at gøre plads til 83 nye boliger, der skal opføres i en femetagers beboelsesejendom samt en parkeringskælder med indkørsel fra Sundevedsgade.