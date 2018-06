Verdensberømt graffitimaler langer ud efter Frankrigs flygtningepolitik med værker i Paris

Spørgsmålet om det store migrationsproblem, som Europa oplever i øjeblikket, er et af de overordnede punkter på dagsordenen, når der i slutningen af denne uge afholdes EU-topmøde i Bruxelles.

Som en form for optakt har Paris haft besøg af den verdensberømte graffitimaler Banksy. I de seneste par dage er ti værker opdaget forskellige steder i byens gader. Ifølge flere medier ligner tegningerne en kommentar til Frankrig og Europas behandling af flygtninge.

Med saven på ryggen ser det ud, som om manden selv har savet det ene ben af den tiggende hund.

Et af graffitimalerierne forestiller en forretningsmand, der fodrer en tiggende, trebenet hund med dens fjerde ben. Ud fra billedet skulle manden sandsynligvis selv have skåret benet af hunden, eftersom han har en sav bag ryggen. Der er også en fortælling over det berømte maleri af Napoleon til hest over Alperne, men med en tildækket rytter. Det kan måske ses som en reference til Frankrigs burkaforbud.

I den nordlige del af den franske hovedstad er der tegnet en lille sort pige, som er i gang med at overmale et hagekors. Stedet er højst sandsynligt valgt, fordi det er kendt for at være tilholdssted for illegale flygtninge.

Graffitimaleri malet på et sted i Paris, der er kendt for at være tilholdssted for illegale flygtninge.

Ifølge franske medier skulle Banksy have skabt værkerne i forbindelse med FNs internationale dag for flygtninge 20. juni. Eller dagene efter, da Frankrig og Italien havnede i en migrantstrid over skibet »Aquarius« med omkring 630 flygtninge om bord. Italien ville ikke tage imod flygtningene, og det ville Frankrig heller ikke, selv om franskmændene beskyldte Italien for »uansvarlighed«. Efterfølgende gav Spanien skibet lov til at komme i havn.

Banksy har ikke selv stået frem, og ingen medier har kunnet få bekræftet, at det er ham, der står bag malerierne. Men franske medier er alligevel sikre på, at det er den britiske graffitimaler, da flere af de nye værker indeholder den rotte, som han er kendt for at male. Desuden har han lagt et af værkerne op på sin Instagram-profil.

Banksy har tidligere blandet sig i politiske debatter og støttet flygtninge i den franske havneby Calais. Han har også malet på den mur, som Israel har opført mellem Israel og Vestbredden.