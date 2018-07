Bamses fødselsdag

Det må være en varm sommer for skuespilleren Søren Hauch Fausbøll. Mens det meste af kongeriget sidder med de bare fødder i vandkanten, render han rundt i teltmanegen i DRs store sommerforestilling for de mindste, »Cirkus Summarum«, hvor han giver den som klovn. Men læg dertil, at det også er ham, der er inde i figuren Bamse, som han her vender tilbage til efter at have været den første af flere skuespillere, der har givet liv til børnenes let egoistiske, men kærlige bedsteven.

Rollen som Bamse er han vendt tilbage til efter et selvvalgt eksil. Han var allerede i gang med skuespillerskolen, da TV-manden Søren Thomas Winding gav ham rollen som Bamse, en tidskrævende opgave, han skulle have skolens særlige tilladelse for at måtte bruge tid på. Efter mere end ti år i den gule ham og de røde gummistøvler, besluttede han sig for at lægge Bamse på hylden. Bange for at blive sat for meget i bås.

Men da Det Kongelige Teater for ti år siden tog Bamse indenfor og lod ham danse ballet, vendte han tilbage til den rolle – nu med en sikker forvisning om og stolthed over, at han med rollen havde været med til at glæde en masse mennesker.

Klassens klovn

Allerede under opvæksten på Bornholm var Søren Hauch-Fausbøll lidt af en klassens klovn, der fik eftersidning for at lade som om, han var faldet i søvn i timen. Gennem faderen, der var kunstmaler, fik han smag for kunst og kultur – i særdeleshed for det teater, som begge forældre dyrkede i den lokale amatørforening.

Efter flere forgæves forsøg på at komme ind på forskellige teaterskoler lykkedes det endelig som 25-årig at blive optaget på Statens Teaterskole. Han blev færdiguddannet i 1986 og debuterede derefter i Ibsens »Gengangerne« på Aalborg Teater. I 2007 blev han kåret til årets turnéteaterskuespiller for sin rolle i Det Danske Teaters opsætning af »Otto er et næsehorn«.

Søren Hauch-Fausbøll Bror til skuespiller Morten Hauch-Fausbøll og halvbror til Katrine Hauch-Fausbøll, der er »mor« til Bamse Uddannet fra Statens Teaterskole 1986. Ikke mindst kendt fra comedygruppen Hatten Rundt. En del børne-TV, 1983-91 Bamse i »Bamses Billedbog«. Medstifter af skuespillernes lydbogsforlag Momo. Ved siden af skuespillergerningen har han arbejdet som hospitalsklovn på Rigshospitalets afdeling for kræftramte børn Medvirker til efetråret bla. i musicalen »Djævelens lærling«

I de år, Søren Hauch-Fausbøll har stået på de danske scener, har han været vidt omkring i teaterlandskabet, oftest i krøllede, komiske roller. Han har sans for det sjove med sin solide sceniske tilstedeværelse: De store øjne, det viltre hår og det skægge ansigt har gjort god fyldest i børneteater, komedier og revyer. Snart eksplosivt febrilsk, snart med en følsomhed, man ikke skal tage fejl af. Men som enhver anden god komiker ved Søren Hauch-Fausbøll også, at komikken bliver allerbedst, hvis den tages alvorligt. Forbillederne er Chaplin og Buster Keaton.

Mange kender ham naturligvis fra impro- og comedygruppen Så hatten passer, hvor han sammen med kollegerne Claus Bue, Niels Olsen, Søren Østergaard og Torben Zeller har underholdt danskerne med teatersport med Gunnar Frøkjær som indpisker. Fra en ydmyg start på Park Café på Østerbro blev det til succes på nationalt TV – også med voksenjulekalenderen »Familien Andersens julehemmelighed« og store turneer rundt i landet.