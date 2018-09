Bagedyst-Rosas dansepartner håber på kendiseffekten

København. Den store bagedyst-deltager Rosa Kildahl skifter souffléer og sukkerlage ud med chasséer og salsatrin, når hun træder ind på gulvet i "Vild med dans" for allerførste gang i premiereprogrammet den 7. september.

Det er den professionelle danser Esbern Syhler-Hansen, som skal svinge Rosa Kildahl rundt.

Han håber, at Rosa Kildahls potentiale og popularitet kan få dem til at nå længere end sidste år, hvor han debuterede som danser i showet, men kun nåede til program to med komikeren Ane Høgsberg, inden parret blev stemt ud.

- Jeg håber, at det betyder, at vi går noget længere, end jeg gjorde sidste gang. Desto mere kendiseffekt der er på partneren, desto længere plejer de jo at gå. Så det tegner jo godt, lyder det fra Esbern Syhler-Hansen.

- Derudover er det jo en fantastisk dame, som jeg har fået. Hun er jo en humørbombe, er altid god for en god bemærkning og kommer aldrig træt ind. Hun er altid glad, super glad, tilføjer danseren.

Esbern Syhler-Hansen er 37 år, mens Rosa Kildahl har rundet 61, og dermed er parret alderspræsidenter i årets udgave af "Vild med dans", og det skal tænkes ind i koreografien, fortæller Esbern Syhler-Hansen.

- Det sætter nok nogle begrænsninger i de løft, man har set gennem årene, men der er så mange andre ting, man kan lave, siger den professionelle danser og fortsætter:

- Jeg tror, det handler om at få fundet noget, der passer til hende, ikke få gjort det for svært og stadig få puttet nogle sjove elementer ind. Det handler om at finde noget frem, hun føler sig godt tilpas i og kan finde sig selv i, og så har jeg tænkt mig at spørge hende lidt hen ad vejen, hvad hun selv kunne tænke sig at putte ind af små elementer.

Rosa Kildahl er allerede godt i gang at lære trinene, og for Bagedyst-semifinalisten har timerne i træningslokalet været en øjenåbner for hende.

- Jeg troede, jeg kunne danse, men det kunne jeg slet ikke. Det er noget helt andet nu. Man skal lære nogle ting og huske tingene.

- Det er det, jeg har glædet mig til at lære - at gøre det rigtigt, så det ser flot ud, når man så kommer til dagen.

Hun håber, at programmet bliver et minde for livet.

- Jeg elsker nye udfordringer, og jeg er ikke bange for dem. Det er en kæmpe ting at få lov til at opleve. Så jeg siger bare ja tak.

- Jeg skal ikke sige ja tak, når jeg bliver 70. Det er nu, understreger Rosa Kildahl.

"Vild med dans" får premiere på TV2 fredag den 7. september klokken 20.00.

/ritzau/