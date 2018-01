Aros var det mest besøgte kunstmuseum i 2017: »På to dage havde vi formået, hvad de har kæmpet for de sidste 20 år«

2017 var et godt år for ARoS.

Næsten en million gæster – helt nøjagtig 980.909 – passerede gennem indgangsdøren til det aarhusianske kunstmuseum, viser opgørelsen af museets besøgstal for 2017. Og det er en rekord, der gør det relevant at sammenligne ARoS ikke bare med de andre store kunstmuseer i Danmark – Louisiana, Statens Museum for Kunst, Arken – men også med spillere i den internationale museumsliga som Tate Modern i London eller Centre Pompidou i Paris, mener museumsdirektør Erlend Høyersten.

At det så »kun« var godt 658.000 af de besøgende, der løste billet til en af museets udstillinger, tager han let. Også selv om ARoS er blevet kritiseret for at puste publikumstallet op ved at tælle alle med, der passerer gennem døren – også dem, der kun er kommet for at få en kop kaffe i caféen, købe en gave i museumsshoppen eller går igennem museet for at se på den kunst, der er sat op i det åbne rum. I 2017 kunne man for eksempel opleve kæmpe tekstilinstallationen »Valkyrie Rán«.

»For mig handler det først og fremmest om, hvilken gennemslagskraft, vi har som museum, ikke bare på udstillingssiden, men som et attraktivt sted at bruge sin fritid. Man kan sige, at de næsten en million mennesker, der har været inden for dørene hos os, repræsenterer vores sociale og kulturelle kapital. Nemlig i hvilken grad, vi er en del af byen og er til stede i folks bevidsthed,« siger han.

Ifølge Erlend Høyersten er det meget forskelligt, hvordan museer, både herhjemme og i udlandet, opgør besøgstallene. »Nogle museer har – som vi – et gratis tilbud, så man kan komme ind uden at løse billet. Det gælder også f.eks. Tate Modern i London, et af de bedst besøgte museer for samtidskunst. Andre siger, at du må ikke komme ind, hvis du ikke har indløst billet eller har et medlemskab. Det er deres valg. Men for mig at se er det sådan, at når du én gang er kommet ind gennem døren, uanset om du har betalt eller ej, er det det, der tæller.«

I stedet for at diskutere, hvem der tæller rigtigt eller forkert, skal vi hellere fokusere på, hvad vi egentlig formår her i Danmark, nemlig at trække rigtig mange mennesker til i forhold til befolkningstallet,« siger Erlend Høyersten.

Når alt det er sagt, er Erlend Høyersten i virkeligheden ikke så optaget af, om det er ARos eller Louisiana eller et helt tredje dansk museum, der har førertrøjen i den danske besøgsstatistik.

»Det er ikke interessant i det store billede. Det, som jeg synes er interessant, er, at når vi på ARoS har en million besøgende, og Tate Modern med samme tællemetode har 5,4 millioner. Og når Louisiana i 2016 havde 700.000 betalende gæster, mens f.eks. Museum Ludwig i Køln havde 400.000-500.000. Så er det vildt imponerende og siger noget om Danmarks placering i den store internationale skala,« siger han. »Så i stedet for at diskutere, hvem der tæller rigtigt eller forkert, skal vi hellere fokusere på, hvad vi egentlig formår her i Danmark, nemlig at trække rigtig mange mennesker til i forhold til befolkningstallet.«

I disse dage er det præcis fire år siden, den næsten to meter høje bergenser med det uregerlige hår, snusdåsen, tatoveringerne og fingrene prydet af ringe med store, kulørte sten og et enkelt dødningehoved satte sig i direktørstolen øverst oppe i museumsbygningen med fantastisk udsigt over Aarhus.

Og der er sket rigtig meget både i udstillingslokalerne og ikke mindst på kontorgangene siden da.

»Gennem de sidste fire år har vi gennemført en kæmpestor organisatorisk ændring. Vi er gået fra en søjlestruktur med direktøren på toppen, hvor problemet var, at alt for mange ting havnede på mit bord, fordi folk var bange for at træffe beslutninger og derfor sendte ansvaret opad. I dag har vi en meget mere holistisk cirkelorganisation, hvor alle ser sig selv som del af en helhed,« forklarer Høyersten.

Det har ført til store udskiftninger ikke mindst i toppen af organisationen, hvor næsten ingen fra den gamle ledelse er tilbage.

»Det har været blodigt,« erkender han. »Men det var nødvendigt for at skabe den rigtige attitude og kultur og ikke mindst den nødvendige tryghed, så folk faktisk kan være kompetente, tør være kreative og træffe beslutninger. Og ikke bare viser vores trivselsundersøgelser, at det virker – da jeg kom, var her elementer af mobning, sexchikane og stress. Det er væk nu. Folk arbejder hårdt, men de er glade, og det mærker publikum også,« siger han og sammenligner det at drive museum med at åbne en restaurant:

»Maden kan være nok så fantastisk, men hvis tjeneren er uforskammet, vil du ikke anbefale stedet.«

Den nye struktur har også indflydelse på tilrettelæggelsen af udstillingerne. Hvor normalen er, at kun én museumsinspektør har ansvaret for den enkelte udstilling, er der i dag på ARoS et helt team, der puljer viden og kreativitet og dermed skaber rum for nye og anderledes idéer.

»Hvis jeg skal bruge restaurantmetaforen igen, så kan du have verdens bedste råvarer, men hvis du ikke tilbereder dem ordentligt, så dræber du dem. En udstilling handler ikke bare om at vise de bedste kunstværker, men i høj grad også om, hvordan du præsenterer dem. Et museum som MoMa i New York kan plukke det bedste fra hele verden. Men de laver ikke særligt spændende udstillinger. De er bange for at miste publikum, så de holder fast i successen i stedet for at forsøge at udvikle sig videre og prøve at få succes på nye måder.«

I mange år har det været god latin på de store kunstmuseer, at man hvert år skal have mindst én såkaldt blockbuster – en publikumsmagnet som f.eks. ARoS-udstillingen »Pas de Deux Royal« i 2013 med værker af Dronning Margrethe og Prins Henrik, der blev set af flere end 285.000 mennesker – til at finansiere de mere smalle satsninger. Det er en kynisk tankegang, mener Erlend Høyersten.

»Det vigtigste for mig er at skabe den tillid hos publikum, at uanset hvilken historie, vi fortæller, så er den interessant at høre på, fordi vi fortæller den på en anderledes måde, en sjov måde, en relevant måde,« siger han og tager ligeledes afstand fra tanken om såkaldt »kolde« og »varme« udstillinger.

»Det er absurd at tænke, at nogle udstillinger skulle være for en lille gruppe, der tænker lidt smartere, mens andre er for den store masse. Vi ønsker at vise, at det går an at være smart og prøve nye ting af uden af blive kalkulerende. At man både kan være idealist og samtidig have stor gennemslagskraft.«

For Erlend Høyersten er museets vigtigste opgave at bibringe folk kundskaber, fremme innovation og kreativitet og forståelsen af det samfund vi lever i. Og her har det moderne kunstmuseum nogle virkemidler, som f.eks. de nationalhistoriske museer ikke har, mener han.

»Her i Aarhus har vi Den Gamle By og Moesgaard, som hver især tiltrækker rigtig mange mennesker og fortæller den vigtige historie om, hvor vi kommer fra. Men et kunstmuseum har også mulighed for at fortælle, hvor vi kan gå hen.«

Erlend Høyersten ved Superflex-værket »Letter to SUPERFLEX 14 January 2008«, som frem til 2. april kan ses på udstillingen »Cool, Calm and Collected« på ARoS.

Det var netop den kobling fra fortid til fremtid, ARoS-direktøren ville folde ud i museets bidrag til Kulturhovedstad 2017, triennalen »The Garden – End of Times, Beginning of Times«, der skulle sætte fokus på menneskets forhold til og behandling af naturen i fortid, nutid og ikke mindst fremtid. Og som vakte voldsom harme i store dele af befolkningen – helt op til selveste Dronning Margrethe – da den tyske kunstner, Katharina Grosse, i triennalens tredje del spraymalede et stort område i Mindeparken med rød og hvid akrylmaling.

»Det var på ingen måde tilsigtet, at det skulle blive en skandale. Men det var jo en succes, for det skabte præcis den debat, vi havde ønsket. Danmarks Naturfredningsforening var begejstret og sagde, at vi på to dage havde formået, hvad de har kæmpet for de sidste 20 år. Det siger noget om kunstens evne til at tale til hjertet,« siger Erlend Høyersten.

»Men debatten siger også noget om folks måde at reagere på. Man blæser sig op, inden man sætter sig ind i, hvad der egentlig foregår. Og nej, selvfølgelig var det ikke gift, vi havde sprøjtet på.«

»The Garden« var blot den første i, hvad han håber vil blive en række af kunstfestivaler i Aarhus, som efter planen skal afholdes hvert tredje år. Og han er allerede godt i gang med planlægningen af den næste ARoS-triennale i 2020.

»Den får titlen »Mythology« og skal handle om de samfundskonstituerende fortællinger, vi har bygget vores fællesskab op omkring gennem tiderne. Myter, religioner, idéer – f.eks. kommunismen kan man også beskrive som en mytologi,« forklarer han.

»I Norden har vi de seneste 50 år haft en dominerende religion, som hedder velfærdsstaten. Men nu er man begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om velfærdsstaten alligevel er i stand til at tage vare på os. Vi har ikke længere den store fortælling som giver sammenhold. Resultatet af den usikkerhed ser vi bl.a. i form af angreb på indvandrere og forskellige andre grupper. Men også i form af ensomhed og fremmedgørelse. Vi sidder på Facebook og tror, vi er en del af et fællesskab. Men det er vi faktisk ikke. Og så er det, jeg tænker: Hvad handler ARoS egentlig om? Vi er det store lejrbål, som folk kommer til netop for at høre en historie.«