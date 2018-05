Anne Sophia Hermansen: Stivsind er ikke en dansk kulturværdi. Men man skulle af og til tro det

For et par år siden lancerede daværende kulturminister Marianne Jelved kampagnen Danmark Læser som modsvar til en nedslående undersøgelse, der viste, at 40% af danskerne sjældent eller aldrig læser en bog. Efter en storstilet uddeling af gratis bøger af forfattere som Maren Uthaug, Naja Marie Aidt og Erling Jepsen skulle “ildsjæle” fra bibliotekerne tage over og stimulere læselysten lokalt. Jeg morede mig i en kommentar over det der med de kommunale ildsjæle - for var det ikke et oxymoron? Først for nylig gik det op for mig, hvor arrogant, jeg havde været.

Det kan godt være, at mange af os husker en støvet bibliotekar fra vores barndom, og de findes sikkert endnu, men folkebibliotekerne er ikke kommet sovende til deres position som Danmarks nok stærkeste kulturinstitution. For selv om udlånet af litteratur er faldende og har været det siden 1980erne, så stiger besøgstallet - hvorfor?

Måske fordi bøgerne ikke alene er attraktionen - det handler også om de mennesker, der driver stedet, dvs. de kommunale ildsjæle.

Da jeg for en måned siden skulle uddele en litteraturpris i Herning, kom jeg tilfældigvis forbi et af de mest vellykkede eksempler på nytænkning af biblioteket, nemlig Herning Bibliotek. Man træder direkte fra gaden ind i et slags upbeat forsamlingshus, hvor unge såvel som ældre kan mødes, drikke en kop kaffe, arbejde, få it-hjælp eller høre et foredrag, og nede i kælderen befinder bibliotekets store samling sig så. Selv om udlånet klassisk betragtes som bibliotekets hovedopgave, så mødes man først og fremmest af åbne rum og ikke af lukkede reolsystemer. De bøger, der er lagt frem, er kuraterede, og man inviteres til at sætte sig ned og kigge i dem. Hertil kommer, at biblioteket er placeret centralt - mellem rådhuset og Herning Folkeblad, mellem gågaden og gymnasiet; det er et knudepunkt.

Chefen for det hele er Pernille Schaltz, der for nogle år siden lavede røre i andedammen og blev kaldt nyrindalist, da hun bebudede, at bogen skulle have modstand, at flere bøger skulle i depot, og at biblioteket skulle åbnes mere op for dem, der foretrak en computer frem for en bog. Den udmelding fik hun mange reaktionære smæk for, men tiden og fremtiden har været med hende. I 2017 havde Herning Bibliotek 2500 besøgende - om dagen. Så nyrindalist? Næppe. Tværtimod skyldes bibliotekets succes, at man har sat en i spidsen, der kunne tænke nyt, rejse en debat, tage tævene og vise, hvem der havde ret.

Men hvis samlingerne betyder mindre end arrangementer, skal bibliotekerne så også udlåne værktøj og tilbyde tarmskylninger? Folkebibliotekerne skal selvfølgelig være forankrede i de kulturværdier, der hele tiden har været udgangspunktet - demokrati, dannelse og folkeoplysning.

Men stivsind er ikke en kulturværdi. Få ting er ikke desto mindre så omgærdede af gammel tænkning som biblioteket. Mange tror, at vi stadig lever i en tid, hvor bogen har særstatus og burde være skrevet på papyrus. Men det er ikke fritænkerne, der kommer til at slå bogen ihjel, det er snarere alle dem, der ønsker sig gamle dage tilbage.