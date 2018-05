Anne Sophia Hermansen: Sara Omar ønsker at stå for sig selv. At være enestående

Enten er du med os, eller også er du imod os. Enten synes du det samme, eller også synes du det forkerte. Du er islamist eller kælemuslim, marionetdukke eller landsforræder. Forfatteren Sara Omar har igen i denne uge været genstand for en ophedet debat om islam - eller rettere: for en debat om debatten, der ikke bare er en historie om den gamle traver - tonen i debatten - men udstiller noget interessant, nemlig hvorfor det står så skralt til med fritænkningen i Danmark.

Debatten udsprang af et læserarrangement i Arnold Busck. Her bad en person om at blive fotograferet sammen med forfatteren, og da hun afslog, var fanden løs i Laksegade. Omars ræsonnement var, at billedet kunne blive misbrugt i den i forvejen betændte debat, hvor stærke og ofte polarisere(n)de interesser er på spil. Umiddelbart skulle man da også tro, at det står et menneske frit for at vælge, om det vil fotograferes eller ej. Men nej. Vedkommende strøg hjem og skrev en laaaang opdatering på Facebook, hvori det blev postuleret, at Omar havde afvist at blive fotograferet med et »højrefløjssvin«. En betegnelse, forfatteren i øvrigt afviser at have brugt.

Det kan virke provokerende på dem, der gerne vil tænke i fronter, at et menneske betakker sig for at være med til at opretholde de parodisk forudsigelige grænselinjer i debatten om islam. Men Sara Omar har flere gange insisteret på ikke at være ringforlovet med andet end sin egen dagsorden. En dagsorden, der omhandler kvinders rettigheder, social kontrol og at pointere, at der er forskel på muslimer og islamister. For skulle den agenda alene være et højrefløjsanliggende? Eller et venstrefløjsanliggende? Kampen for ytringsfrihed, ligestilling og demokrati hører mig bekendt ikke kun til i et særligt politisk lønkammer.

Sara Omars succes og personlige gennemslagskraft har gjort hende til et attraktivt trofæ. Hvor lækkert at kunne klæbe sig til den modige og skønne kvinde og få en selfie til Facebook, hvorunder man kan fremture med diverse arbitrære holdninger og få det til at se ud, som om hun er med på den. Det var hun så ikke. For Sara Omar ønsker at stå for sig selv. At være enestående.

Yahya Hassan var for fem år siden igennem et lignende forløb og sagde dengang: »de har så været så heldige, at man har kunnet bruge mig helt fra højre til venstre«, da han havde fået tilstrækkeligt kvalme over at blive omfavnet først af den ene fløj, så af den anden. Han frabad sig en politisk spændetrøje og påberåbte sig retten til at skrive og tænke frit, hvilket der også kom meget ballade ud af, ikke mindst selvforskyldt.

Ligesom Hassan måtte lægge ryg til beskyldninger fra begge fløje, er det nu Sara Omars lod, og de minder os begge om, at kunstnere tilhører en særligt udsat gruppe i den politiske debat. Det er fristende at få dem til at kaste lidt glans over ens agenda, men en kunstners dna kommer ikke med en spændetrøje. I stedet kan de bidrage med en fornyelse af fastlåste positioner, men det kræver selvfølgelig, at man gider lytte til dem og ikke kræver dem spændt for ens politiske vogn. Ellers skal man nok ikke blive så forbavset, hvis ikke de orker at posere med en til læserarrangementer.