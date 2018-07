Anne Sophia Hermansen: Måske demonstrerer Dan Jørgensen stor empati, men også ringe kunstforståelse

Danmark har bidraget med en særlig isme til verdenshistorien, og det er rindalismen. Det er ikke os, der har givet verden impressionismen, ekspressionismen, kubismen, fauvismen eller futurismen, nej, det er os med rindalismen. Navngivet efter lagerforvalter Peter Rindal, der som sådan ikke havde noget imod kunst; han forstod bare ikke, hvorfor staten skulle støtte »sådan en gang maling på et stykke lærred«.

Selv om Rindal døde i 2009, lever hans ånd videre, og skulle man være i tvivl om det, kan man bare følge debatten om Jakob Jakobsens værk. Mest forarget har socialdemokraten Dan Jørgensen været. Han mener, at værket er usmageligt og spild af borgernes penge, og at det ikke er rart for de mennesker at læse, at de skulle være døde. Måske demonstrerer Dan Jørgensen stor empati, men også ringe kunstforståelse.

Værket består af 20 blanke stykker papir, dvs. 20 nekrologer, som endnu ikke er skrevet, eftersom folk ikke er døde. Men det er de en dag - sådan er præmissen for os alle. Vi skal dø, også selv om vi ikke kan lide at tænke på det, og det er en del af kunstens væsen at minde os om det grundvilkår. Kunstneren kunne sikkert godt have skrevet “Hans Hansen er død” i stedet for “Lars Løkke er død”, men politikere lever som regel mere spændende liv, og der er ikke mange lagerforvaltere, som får deres egen nekrolog. Men Rindal gjorde, og det skyldes, at han ramte noget i den danske folkesjæl. Vores åndelige bondskhed. Vores modvilje mod overskridelsen, mod at blive forandret, mod at alt ikke kan gøres op i penge eller hygge.

De hysteriske reaktioner på værket skal selvfølgelig forstås i den dobbelte kontekst, at vi 1. er midt i agurketiden og 2. at lysende bænke til en million, psykedelisk opkast i Mindelunden og overdimensionerede sofaborde i blåt glas har fået mange til at tvivle på, om kunstnerisk ambition egentlig er en berigelse. Det kan jeg også selv komme i tvivl om. Min umiddelbare reaktion på Jakob Jakobsens værk var da også, at det var spild af skattekroner, og at det kunstudvalg, der havde købt arkene for 10.000 kr, måtte bestå af en flok evnesvage.

Men værket fik mig alligevel til at tænke og reflektere over, hvad det er, vi gerne vil have, der står i vores nekrolog (hvis nogen altså gider skrive den. Ellers kan vi jo - som Tove Ditlevsen - gøre det selv). Hvad er fortællingen om os? Hvad vil der stå tilbage, når vi ikke er her mere? Og så var det, at jeg ændrede mening.

For værker, der kan afføde den slags tanker, er for mig at se vellykkede. Livets store spørgsmål adresseres af kunsten, hvis vi åbner os for den og tør fange os selv i en eksistentiel tøven.

De tanker affødes selvsagt ikke af den fjollede madtænketank, som Dan Jørgensen sprøjtede penge ind i for til gengæld at modtage banale anbefalinger om at spise med kniv og gaffel. Der stod spild af skattekroner malet med spaghetti kødsovs henover det projekt.

Forargelsen over Jakob Jakobsens værk har kort sagt udstillet vores åndelige forarmelse. Det kan kunsten desværre også.