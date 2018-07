Anmeldere tilfredse med Gorillaz trods dramatisk afslutning

Roskilde. Da britiske Gorillaz med Damon Albarn i spidsen skulle lukke Orange Scene på Roskilde Festival natten til søndag, endte koncerten særdeles dramatisk.

Kort inde i koncertens sidste nummer, hittet "Clint Eastwood", faldt rapperen med kunstnernavnet "Del the Funky Homosapien" nemlig ud over scenekanten, og Gorillaz afbrød straks deres optræden.

- Det var et grotesk antiklimaks på en ellers ret udramatisk koncert, hvor Gorillaz havde været værter for en herlig, men behersket abefest, skriver Ekstra Bladets anmelder.

Fra Politiken mener anmelderen, at afslutningen meget godt beskriver koncertens "følelsesmæssige op- og nedtursstemning".

- Det mærkelige ved koncerten var, at den hele tiden skiftede humør. Vi var oppe, og så skulle vi ned. Præcis som festivalstemningen. Der er tider, hvor vi farer vild og tider, hvor vildfarelsen giver os nye venner, og så finder vi hjem eller til tilfældig fest, skriver Lucia Odoom.

Hun giver Gorillaz fire ud af seks hjerter, ligesom at Ekstra Bladets Thomas Treo giver fire ud af seks stjerner.

- Hvis ikke Del the Funky Homosapien havde spankuleret ud over scenekanten til sidst, ville man nok også have husket koncerten for de dubbede "Saturnz Barz" og "Tomorrow Comes Today", men man må sige, at den uheldige rapper stjal showet under ekstranummeret, skriver han.

/ritzau/