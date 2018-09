Anmeldere: »Ditte og Louise« lykkes med overgangen til spillefilm

Filmen "Ditte og Louise" har premiere i biografen torsdag, men onsdag har anmeldere allerede haft mulighed for at se filmen og give dommen.

Overgangen fra tv-serie til spillefilm ser baseret på anmeldelserne ud til at lykkes for Ditte, der spilles af Ditte Hansen, og Louise, der spilles af Louise Mieritz.

Filmen har vakt stor begejstring hos Jyllands-Posten, hvor anmelderen mener, at man skylder DR en tak for at lukke serien, så damerne kunne lave en film.

Anmelderen Nanna Frank Rasmussen kalder Ditte og Louise "fabelagtig".

- Deres smalle skuldre og hængepatter (som altså er virkelig pæne alle fire, og det skal nævnes, fordi strut og fylde normalt er det, vi forventes at hylde) kan i den grad bære det store format, skriver hun i Jyllands-Posten.

Hun giver filmen fem stjerner og vurderer filmen som genkendelig og byder på lårklaskende jokes.

Hos Soundvenue er modtagelsen også varm. Der gives fire stjerner.

- Selv om alle 105 minutter ikke er lige skarpe, lykkes "Ditte og Louise" overordnet fint med overgangen til det lange format - specielt i kraft af den stærke venskabshistorie mellem Ditte og Louise, lyder det i Soundvenue.

Freja Dam, der anmelder for Soundvenue, synes, at filmen mangler et ekstra lag i forhold til serien.

Hun mangler, at filmen for alvor kommer dybere ned i karaktererne og kønsproblematikkerne.

Hos Politiken er anmelderen enig i, at DR skal have en tak.

- Ellers var de måske ikke gået til filmen, og det ville have været en synd og en skam, skriver Politiken.

De to hovedpersoner har selv skrevet manuskriptet, og det er de ifølge Politiken lykkes godt med.

- Filmen er nøjagtig så pinlig, fræk og sjov, som man kunne håbe på, skriver avisen, der giver filmen fire stjerner.

Filmen tager udgangspunkt i det, som serien sluttede med. Ditte og Louise arbejder sammen som entertainere, men Ditte har større ambitioner. Hun vil være filmstjerne.

Bunden bliver nået, da hun bliver vraget til en rolle som en gammel luder i en Jussi Adler-Olsen-filmatisering, skriver Jyllands-Posten.

Ditte ser dog et castingopslag til en rolle som en mand til en vikingefilm. Stillingen går hun efter, og Ditlev bliver født, skriver Jyllands-Posten.

