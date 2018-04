Anklager: Bill Cosby betalte stort millionbeløb til offer

Norristown. Den verdenskendte amerikanske komiker Bill Cosby var mandag tilbage på anklagebænken i Norristown i Pennsylvania.

Her tog retten endnu en gang hul på retssagen mod tv-stjernen, der er anklaget for at have bedøvet og begået overgreb på Andrea Constand i 2004.

Og på retssagens første dag kom det blandt andet frem, at Cosby i 2006 angiveligt betalte 3,38 millioner dollar til kvinden.

Et beløb, som ifølge anklageren indikerer, at Cosby havde noget at skjule.

- Den her sag handler om tillid. Sagen handler om svigt, og det svigt førte til det seksuelle overfald på en kvinde ved navn Andrea Constand, lyder det fra distriktsanklager Kevin Steele.

Den erfarne advokat Dennis McAndrews, der ikke er indblandet i Cosby-sagen, mener, at beløbet kan have stor betydning.

- Spørgsmålet, som jeg er sikker på, vi kommer til at høre meget, er, hvorfor en uskyldig mand ville betale 3,38 millioner dollar for noget, som han ikke har gjort, lyder det fra Dennis McAndrews.

Egentlig skulle der være faldet dom i sagen mod Cosby i juni sidste år. Men nævningene kunne ikke blive enige efter at have voteret i 52 timer. Derfor skal sagen nu gå om.

Denne gang får sagen ekstra opmærksomhed, fordi det er den første retssag mod en berømthed i MeToo-æraen.

Og iagttagere er spændte på at se, om den verdensomspændende kampagne har haft en effekt på blandt andet de nævninger, der skal fælde dom over 80-årige Bill Cosby.

Sagen blev mandag skudt i gang under stor bevågenhed. Der var også en kvindelig demonstrant til stede ved retten i Norristown.

Kvinden, der som barn optrådte i flere afsnit af "The Cosby Show", stod i bar overkrop. På huden havde hun skrevet "Women's Lives Matter" samt navnene på over 50 kvinder, der beskylder Cosby for seksuelle overgreb.

/ritzau/AP