Anders Berthelsen i ny film: Had er et dårligt udgangspunkt for beslutninger

CANNES: Puk Damsgaards bog »Ser du månen, Daniel« om den unge idealistiske fotograf Daniel Rye der blev taget som gidsel af IS i Syrien, skal filmatiseres af den i USA bosiddende Niels Arden Oplev, der med projektet vender tilbage til Danmark. Filmen følger tilfangetagelsen, de brutale forhold som Daniel blev budt under sit et år lange fangenskab, men også de forhandlinger som hans familie førte for hans frigivelse.

»Det var en proces, hvor enhver beslutning kunne have haft fatale følger. Og hvis det ikke er et drama, så ved jeg ikke, hvad drama er,« siger Niels Arden Oplev under præsentationen af filmprojektet ved filmfestivalen i Cannes.

Læs også Peter Aalbæk Jensen: »Jeg identificerer mig med MeToo-kampagnen!«

De første skridt til filmen blev taget, da skuespilleren Anders Berthelsen talte med forfatteren Puk Damsgaard om bogen, og ret hurtigt blev overbevist om, at der lå en god spillefilm i fortællingen. Anders Berthelsen kontaktede filminstruktøren Niels Arden Oplev, som han tidligere arbejdet sammen med i seks film, og efterfølgende er blandt andre skuespilleren Esben Smed blevet castet til rollen som Daniel.

Anders Thomas Jensen har skrevet manuskriptet, og på rollelisten ses Esben Smed og Anders W. Berthelsen i hovedrollerne samt bl.a. Sofie Torp, Sara Hjort, Jens Jørn Spottag og Christine Gjellerup Koch i de øvrige bærende roller.

Anders Berthelsen spiller rollen som den tidligere militærmand Arthur, og er derfor i gang med at træne sig op for at få den rette militære fysik. Esben Smed vil omvendt skulle tabe sig til rollen, så at den udsultning som Daniels fangevogtere bød ham kommer til at blive overbevisende på film.

»Det fysiske side af rollen bliver nok den største udfordring, men også at skulle sætte sig ind i Daniels psykiske tilstand,« siger Esben Smed, der før optagelserne går i gang til oktober skal færdiggøre tredje sæson af DR-serien »Bedrag.«

Læs også Cannes-juryformand Cate Blanchett: »At være smuk udelukker ikke at være intelligent«

Filmen kommer til at vise den brutale behandling som Daniel blev udsat for, men ifølge Niels Arden Oplev er det også hans hensigt, at filmen får formidlet hvordan et andet gidsel, amerikaneren James Foley, hjalp Daniel under deres fælles fangenskab.

»James udviste et nærmest gandhiagtigt sindelag under fangenskabet. At overvinde hadet er der brug for i vor tid,« siger Niels Arden Oplev.

Anders Berthelsen er enig, og siger at han gerne vil have at filmen bidrager til større forståelse.

»Vi skal ikke nødvendigvis tolerere det, men vi må gerne sætte os ind i hvorfor unge fra vore lande rejser ned for at kæmpe for IS. Had er et dårlig grundlag for beslutninger, og det har Daniel selv vist ved at bearbejde sine oplevelser ved at fortælle sin historie,« siger Anders Berthelsen.

Filmen bliver den første spillefilm overhovedet, som skildrer en gidselkidnapning foretaget af Islamisk Stat, og den kamp familien kæmper for at få Daniel hjem i live.

Filmen får et budget på 41 mio. Kroner, og optages over ti uger i perioden fra 1. oktober i år til 31. januar 2019 i Trollhättan i Sverige, Aarhus, Jordan og Canada og får forventet biografpremiere i Danmark 19. september 2019.

Da Puk Damsgårds bog »Ser du månen, Daniel« baseret på kidnapningen af Daniel Rye udkom i efteråret 2015, blev den en kæmpesucces med flotte anmeldelser og over 100.000 solgte eksemplarer. Få måneder efter modtog Puk Damsgård Danmarks fornemste journalistpris Cavling Prisen, bl.a. for bogen, og siden er den også blevet udgivet i bl.a. England, Japan, Italien, Holland, Sverige, Ungarn, Polen og Portugal. Daniel Rye rejser også rundt med et foredrag om sine oplevelser, som er set af over 70.000 indtil videre.