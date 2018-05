Amerikansk bestsellerforfatter om lukket dansk forfattermiljø: »Sara Blædel var en af de få, der talte med mig«

Du kommer snart til Danmark for at diskutere krimigenren med danske Sara Blædel og islandske Yrsa Sigurðardóttir. Kan du bruge andre forfatteres erfaringer og ideer til noget, når du skriver dine egne bøger?

»Folk tror, at forfattere taler om litteratur, når de mødes, men i virkeligheden taler vi om, at vi har ondt i ryggen, eller om hvor trætte vi er efter at være blevet 16 timer forsinket i flyet. Så vi taler ikke nødvendigvis om bøger og plotideer. Nogle gange taler vi om forfattervirksomheden, men ikke om det at skrive. Måske er det, fordi vi er krimiforfattere og ikke »litterære« forfattere, der måske synes om at diskutere plot og romanfigurer, mens krimiforfattere godt kan lide at holde på hemmeligheder.«

Hvor kender du og Sara Blædel hinanden fra?

»Vores venskab går langt tilbage. Danskere kan virke ret generte, og lad os bare sige, at i forfattermiljøet er der en vis tilbageholdenhed over for nye mennesker. Jeg var til Krimimessen i Horsens, og Sara var en af de få forfattere, der talte med mig. At tage på tour i et land, man aldrig har været i før, med mennesker man aldrig har mødt, er som at begynde i en ny skole som barn. Sara var guld værd, og vi havde den samme følsomhed. Jeg sætter virkelig pris på at lave arrangementer med folk, som har den samme arbejdsmæssige tilgang, som jeg har. Og når jeg er ude til forfatterarrangementer, er jeg det ikke for at lade mig hylde - selvom jeg selvfølgelig godt kan lide at blive det. Jeg er der for at underholde folk. Det er hele pointen; at møde læsernes og forstå dem. Jeg vil være sikker på, at jeg giver svar på deres spørgsmål og gør det, de forventer af en forfatter. Jeg ser det ikke, som om der er en væg mellem mig og læserne. Og jeg vil gerne være tilgængelig. Sara Blædel har den samme arbejdsmoral.«

Arrangementet, du skal deltage i, hedder Nordic noir. Hvad forbinder du med nordic noir? Og hvordan adskiller det sig fra den type bøger, du skriver?

»Jeg er ikke nordisk, så alene det adskiller sig. Når jeg tænker på nordic noir, tænker jeg på det, at jeg har været i Danmark, Sverige og Norge på den tid af året, hvor der kun er lys i ganske få timer, og det er virkelig koldt. Så det at fryse ihjel i mørket, men det er formentlig ikke det svar, du gik efter.«

Hvem er dine litterære helte?

»Flannery O’Connor, Margaret Mitchell og Harper Lee. Jeg har også stor respekt for nogle nutidige forfattere, som ikke er fra det sydlige USA. Lee Child er forrygende. Han skriver basalt set den samme historie - hans person Jack Reacher dukker op et underligt sted og klarer ærterne, sparker røv - men hver gang er det interessant. Hver gang formår han at sige noget nyt. Der er en skabelon, og det taler folk nogle gange om som noget negativt, men Lee ved, hvad han gør, og evnen til at kunne blive ved med at levere en god historie er virkelig prisværdig.«

Karin Slaughter deltager 30. maj i forfatterarrangementet Nordic Noir, som Sara Blædel står for.