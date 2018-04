Alletiders Al Pacino

Al Pacino har tilsyneladende ingen planer om at skrue ned for tempoet. Selv om han fylder 78 årsenere på måneden, spiller han stadig med i en til to film om året. I »Paterno«, der fra i dag kan ses på HBO Nordic, beviser han, at han heller ikke har skruet ned for den intensitet, der har givet ham ikon-status siden gennembruddet med »The Godfather« i 1972.