Alle tiders bureaukratiske jungle

Omslag til Franz Kafka: Processen

Labyrinten er desværre blevet et udbredt billede på, hvordan man kan føle det, når man for eksempel kommer i klemme i de offentlige systemer.

Sådan som hovedpersonen Josef K. gør det i Franz Kafkas roman fra 1925, »Processen«. Man kalder det kafkask, når man beklager sig over bureaukratiet, og så er romanen måske om noget et billede på umenneskelige og autoritære systemer.

Man farer vild i labyrinter. Labyrinten på forsiden af den kendte billigbogsudgave af romanen er måske forholdsvis simpel at finde vej ind i og ud af. Blot for at opdage, at man ingen vegne er kommet. Der er intet sted, hvor man er fundet hjem. Intet centrum. Ingen forløsning. Endsige belønning. Man kan lige så godt gå videre og forsøge med en af de andre stier. Med samme resultat.

I dag kan labyrinter også være en charmerende del af havearkitektur. Et af forbillederne er fra 1600-tallet; »The Maze« ved Hampton Court Palace i byen af samme navn ved Themsen. Men en af de mytologiske urlabyrinter i Knossos på Kreta var ikke et udflugtsmål for børn. For i systemet af gange, der skulle være konstrueret på en sådan måde, at der var garanti for at fare vild, holdt et væsen med menneskeskikkelse og tyrehoved til, og det spiste mennesker.

Selvfølgelig blev systemet – labyrinten – overlistet ved hjælp af en snedig kvinde med et garnnøgle og en modig mand med en sværd. Det er den slags, der indgiver håb om, at processen ikke er uafvendelig.