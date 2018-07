Alex Vargas om de succesfulde år: Det har været turbulent

For tre år siden hed spillestedet Ideal Bar.

Dengang stablede Alex Vargas selv showet på benene sammen med sin nuværende tourmanager, som lavede promotion for den nye, lovende sanger.

Siden da er der sket en del. Fredag hed spillestedet Roskilde Festival, hvor Alex Vargas gav koncert, og tidligere på året har han lagt vejen forbi Royal Arena og Tinderbox.

Hvis man dengang havde fortalt ham, at han på en fredag skulle indtage Arena-scenen på Roskilde Festival, havde han nok haft svært ved at tro på det, fortæller han. For kontrasterne fra dengang til nu er store.

»For tre et halvt år siden stod jeg på Ideal Bar, hvor min nuværende tourmanager var ham, der promotede showet. Vi fik solgt nogle billetter, og jeg tror faktisk, at der endte med at være udsolgt.«

»Men det var meget noget, vi gjorde selv. Jeg havde ikke nogen penge, så jeg måtte låne nogle penge af ham til at komme hjem for, der var slet ikke budget til at betale for noget som helst. Nu ankommer man et sted, hvor der holder en bus klar til at køre en. Det er for sindssygt,« siger Alex Vargas.

I 2016 begyndte hans karriere for alvor at tage fart, her spillede han for første gang på Roskilde Festival, dog på den noget mindre Gloria-scene.

I 2018 har tempoet indtil videre også været højt for sangeren, der har opholdt sig i udlandet de seneste par år.

»Det har været meget turbulent. Jeg er flyttet tilbage til København og har spillet mit livs største show,« siger han.

Scenerne er gradvist blevet større og større, og fredag var det en af Roskildes helt store scener, han prøvede kræfter med.

»Jeg tror ikke, at jeg for tre år siden ville kunne forstå, hvad det rent faktisk indebærer at spille de steder, jeg spiller nu. Men til gengæld er det en fed ting at tænke over, så man lige husker på, hvor man er endt.«

»Jeg vil ikke kalde det held, for jeg har arbejdet hårdt for at nå hertil, men det er fandeme noget, man skal sætte pris på, for hold kæft hvor er det et fedt liv.«

Natten til torsdag havde han svært ved at sove. Forventninger og bekymringer holdt ham vågen, og Alex Vargas lægger ikke skjul på, at han forud for showet var ramt af nerver.

»Det er ikke, fordi jeg har været bange, men jeg har kunnet mærke et pres. Jeg vil jo gerne præstere, jeg vil gerne give folk en vild oplevelse. Det er jo et pres, man lægger på sig selv og det, jeg gerne vil kæmpe for at leve op til,« siger han og uddyber:

»Der er et stort psykisk pres, men jeg føler mig næsten mere hjemme på en scene, end jeg gør i min egen dagligstue. Det er så fantastisk og spændende et miljø for mig og hele tiden udforske nye facetter af, hvem man kan blive, når man står deroppe.«

Alex Vargas spillede på Roskilde Festival fredag klokken 14.00.

