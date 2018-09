Alex Ahrendtsen: »Hvis jeg skal give musikerne et godt råd, vil jeg sige, at flere af dem skal synge på dansk«

På 20 år er antallet af ansøgere hos Statens Kunstfonds musikudvalg fordoblet. Stadig flere musikere er nemlig afhængige af statslig støtte, hvis de skal klare sig i en tid med faldende pladesalg og global konkurrence.

Det kom frem tirsdag eftermiddag, hvor 300 branchefolk mødtes i DR Byen til såkaldt »Topmøde i Dansk Musikliv«. Blandt deltagerne var kulturminister Mette Bock (LA), Københavns Kulturborgmester Niko Grünfeld (Å) og Alex Ahrendtsen (DF).

Ahrendtsen mener, at branchen måske selv kan redde lidt af situationen. Simpelthen ved at lave mere dansksproget musik.

»Hvis jeg skal give musikerne et godt råd, vil jeg sige, at flere af dem skal synge på dansk. Vi har masser danskproduceret musik, men vi har ikke særlig meget dansksproget. Det mest lokale ved MØ er, at hun kommer fra Fyn. Hendes musik kunne lige så godt været lavet i England,« sagde Alex Ahrendtsen med henvisning til sangerinden, der har toppet hitlisterne i både Australien, England og USA.

Alex Ahrendtsen understregede, at der lige nu er stor interesse for det lokale. »Hvorfor ikke dyrke det?« spurgte han fra scenen.

»Folkemusikken er i vækst. Det har DR bare ikke opdaget endnu, men jeg håber og tror da, at forbrugerne vil støtte op om det.« forklarede Alex Ahrendtsen og understregede, at »det bare er et godt råd. Jeg kommer ikke til at blande mig i, hvilket sprog musikerne bruger i deres musik.«

Kulturminister nyder de nye salmer

Tirsdagens topmøde var arrangeret af DR og Spil Dansk, der ønskede at få kommuner, stat, organisationer og kunstnere til at diskutere fremtiden for dansk musik.

Blandt paneldeltagerne var DRs musikchef, Gustav Kræmer Lützhøft, der blankt afviste, at dansk musiks redning ligger i modersmålet.

»Jeg tror, at man skal passe på med at diktere, hvilket sprog musikere arbejder på. Den slags kommer i bølger, fordi det passer til det, musikerne gerne vil udtrykke i en særlig periode,« sagde Gustav Lützhøft og understregede, at en engelsksproget sang sagtens kan være dansk, hvis den sætter fokus på en hverdag her i landet. Han nævnte Lukas Grahams hit »7 years« som et eksempel. Sangen omhandler blandt andet sangeren Lukas Forchhammers opvækst på Christianshavn.

Heller ikke kulturminister Mette Bock var begejstret for Alex Ahrendtsens udmelding.

»Det er en marginal diskussion, for der er masser af musikere, der synger på dansk. Der skrives nye salmer og nye sange til Højskolesangbogen,« mente Mette Bock, der hellere ville se på måder at sikre musiklivet på nu, da »verden har ændret sig.«

Hustlerne, der rapper på dansk

Det er ikke første gang, at Alex Ahrendtsen taler om vigtigheden af dansk og lokal musik.

Allerede sidste år kritiserede Dansk Folkepartis kulturordfører Statens Kunstfond for at have tunnelsyn og støtte for ensidigt i hovedstaden. Dansk Folkeparti har desuden talt om at nedlægge Statens Kunstfond og erstatte den med seks regionale fonde.

Det forslag faldt dog ikke i god jord hos Kristina Holgersen, der er musiker og Formand for Statens Kunstfonds legatudvalg for musik. Hun påpegede, at fonden er god til at komme ud i landet.

»Tilsagnsprocenten er faktisk højere, når man kommer uden for København. Simpelthen fordi geogratisk spredning er del af vores støtte-vilkår,« forklarede Kristina Holgersen.

Ifølge Ricco Victor, der er direktør i Spil Dansk, findes der ingen undersøgelser af, hvor meget musik, der synges eller fremføres på dansk. Han medgav, at der har været tidspunkter, hvor det gav god kommerciel mening at synge danske sange og nævner Tue West og Rasmus Nøhr som eksempler.

»Derudover tror jeg, at man skal se det i sammenhæng med, at Dansk Folkeparti drømmer om at erstatte Statens Kunsfond med regionale fonde, så man opprioriterer det lokale. Alex Ahrendtsen er jo stor fortaler for det danske sprog og det lokale indhold,« sagde Ricco Victor og understregede, at Spil Dansk definerer sig selv som et arrangement for danskproduceret musik. Ikke kun dansksproget.

Direkte adspurgt fremhævede Alex Ahrendtsen selv bandet »Holmen Hustlere« som eksempel på et spændende band, der synger på dansk. Hustlerne, der stammer fra Fyn, har blandt andet lavet sange som »Cykelstiens Helte«, »VVV« og »Drik med dig selv«.